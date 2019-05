S

elten zeigte eine kleine Diät solch große Wirkung: Als Porsche 1988 dem 928 etwa 120 Kilo aus den Rippen leierte, ahnten sie in Zuffenhausen wohl selbst noch nicht, welch großartiger Sportler am Ende das Fließband verlassen würde. Der 928 S4 Clubsport, so die offizielle Bezeichnung, ist mehr Sportwagen als jeder 928 vor und auch nach ihm. Kein anderer der V8-Transaxle-Riege ist so sehnig, spurtstark und austrainiert wie das 320 PS starke Sondermodell . Selbst der vier Jahre später erscheinende GTS wirkt da etwas träge, dabei sollte dieser mit 5,4 Liter Hubraum und 350 PS den Höhepunkt der Modell-Evolution darstellen. Doch diesen Status genießt heute der deutlich leichtere Clubsport, der das widerspiegelt, was sich viele an einem Porsche wünschen. Nämlich einen echten Sportwagen, der seine Talente sowohl auf gerader Strecke als auch in engen Kurven zu präsentieren weiß.