it der zunehmenden Automatisierung von Fahrzeugen werden sich auch die Bedienkonzepte ändern müssen.Teil- und vollautonome Autos erfordern aber bei vielen Anwendungen grundsätzlich andere Bedienkonzepte.Der Prototyp soll in autonom fahrenden Fahrzeugen nach Level 3 zum Einsatz kommen und den Insassen mehr Komfort versprechen.Bei der Kooperation der beiden Zulieferer sind die Rollenverteilung klar verteilt.So entstehen auf dem Griff Bedienflächen, die je nach Notwendigkeit aktiviert werden können.Gibt der Fahrer bei Level 3 die Kontrolle ans Auto ab, fährt der Sitz in eine entspannte Sitzposition und somit weiter nach hinten. Bedienelemente, die sonst gut erreichbar waren, rücken so in weite Ferne. Das neuen Griffkonzept könnte hier Abhilfe schaffen.