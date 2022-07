Damals wurde noch gas gegeben. 2016 war das Thema E-Mobilität bei VW noch in weiter Ferne. Und weil man gerade den 40. Geburtstag des Golf GTI feierte, beschenkte man sich selbst mit einem extrem zugespitzten Clubsport S und dessen Klassenbestzeit auf der Nordschleife.

Ein Golf, der quasi auch als Rennwagen durchgehen konnte. Auf 400 Stück limitiert, die 100 Autos für Deutschland waren schnell vergriffen.

Würde es nach der grünen Hölle auch für einen Rekord am Sachsenring reichen? Mitte 2016 trat der Super-Golf zum Supertest an. Und bügelte auch hier alles nieder, was serienmäßig war und Frontantrieb hatte. Mit 1:38,00 Minuten setzte der GTI eine lang anhaltende Klassenbestzeit, knapp zwei Sekunden schneller als der Clubsport ohne S.