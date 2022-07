Audi war früher richtig mutig. Mit diesem Audi A1 quattro war man so selbstsicher, dass man gegen solche Kaliber wie Mini Cooper JCW und Renault Clio Sport antreten wollte.

Man nannte den Kleinen sogar selbstbewusst "Schnellster seiner Klasse" – wegen dessen 245 km/h Topspeed. Am Ende lederte er freilich alle nieder, bügelte die Konkurrenz alleine schon beim Sprint aus dem Startblock. Wegen des Quattroantriebs und weiterer Schmankerl.

Nur der Drehzahlmesser ist rot hinterlegt. Der TT-S-Motor hängt bereits in niederen Drehzahlen gierig am Gas.

Trotz seines üppigen Preises von 49.900 Euro gewann er alle Vergleichstests. Was hatte der nur in Schwarz-Weiß erhältliche A1, was die anderen nicht hatten? Außer Dachflügel, Schürzen und turbinenartiger 18-Zöller auch Motor, Getriebe und Allrad vom TT S.