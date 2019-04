lsunderwachsen wurden, verlangte die Kundschaft nach neuen Knallbüchsen mit wilden Manieren und Fahrspaßgarantie . Die Antwort aus dem Hause VW lieferte der neu entwickelte G-Lader unter der Haube des VW Polo Typ 86 C.

Das Cockpit des schnellen Polo zeigt sich ebenfalls unspektakulär. Dafür ist es solide verarbeitet.



Alskam der kleine Wolfsburger auf stramme 115 PS. Weil der G-Lader eher einem Kompressor als einem Turbo gleicht, spart sich der VW das charakteristische Turboloch und stürmt wie am Gummiband gezogen vorwärts. Sound-technisch muss sich der G40 im Vergleich mit seinen Zeitgenossen hintanstellen. Er klingt eher nach Staubsauger als nach bösem Rennauto. Dafür überzeugt der Polo mit seiner Verarbeitung. Die ist solide geraten und fasste sich laut den Testern vonauch 2016 noch sehr wertig an. Optisch macht der Polo auf Understatement. Zum besonderen Motor kommen eine Tieferlegung um 20 Millimeter, rote Zierrahmen am Kühlergrill und im Cockpit und Leichtmetallräder.