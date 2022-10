"Die Kratzer auf dem Dach: Mein Großvater fuhr immer in die Waschanlage ." Für 4500 Euro kehrte der 250 CE zurück. Pätzold brachte den Mercedes in Schuss, steuerte mit "Opa" und seiner Mutter Ellen die alten Ferienziele von damals an und reiste mit dem Fotoalbum auf den Knien die Stationen von damals ab. "Bis in zwei Jahren, wenn sich der Kauf zum 50. Mal jährt, will ich die 300.000 Kilometer vollmachen", sagt Pätzold. "Opa" ist noch rüstig.