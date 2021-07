Der 20,4-kWh-Akku lädt an der Haushaltssteckdose in sieben Stunden. Der Beifahrersitz ist neu eingebaut.

Kurzer Rückblick: Derwar 2010 alsentstanden. 2014 übernahm diedas Unternehmen. Imstartete die. "90 Prozent meiner Fahrzeuge sind aus dem ersten Jahr", sagt Biank. Häuslebauer hätten schon angefragt, ob sie die Akkus nicht als Stromspeicher für die Photovoltaik-Anlage nutzen könnten. So 60 oder 70 Fahrzeuge seien bislang weg, sagt Biank. Denregelt für ihn ein befreundeter Gebrauchtwagenhändler in Garbsen bei Hannover. Diesei über Jahre. Gibt doch genug Autos. Wer Interesse hat: Schauen Sie auf die handgestrickte Internetseite: www.streetscooter-hannover.de . (

Und die? Will die ihren Elektro-Muli still und heimlich begraben? Ganz im Gegenteil. Diesoll von aktuell 15.000 auf 21.500 bis Ende 2022. Noch vor wenigen Monaten hieß es, der firmeneigene E-Autobauer werde. Zudem mussten im Sommer 2020 rund 12.000 StreetscooterErst vor wenigen Tagen sind wieder zwei in einem Post-Depot in Baden-Württemberg ausgebrannt – samt Ladung. Eines seiner Ex-Paketautos hat Biank übrigens für sich behalten. Sein Sohn hat hinten eine Pritsche eingebaut. "Reicht für exakt 32 Kisten Bier", sagt Biank. Bierkutsche statt Postkutsche – wenn das kein Aufstieg ist.