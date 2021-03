n kaum einer Branche wird so dreistwie im. Allein jeder drittesollsein, schätzen Experten. ( So erkennen Sie Tachobetrug! ) Einige schwarze Schafe spielen sogar mit dem Leben ihrer Kunden, verkaufen– und verschweigen das, wie AUTO BILD enthüllt.

Der Fall: Ein Autohändler aus Duisburg bot einenan (431 PS, aktueller Neupreis ab 68.400 Euro). Was er verschwieg: Der ehemalige Besitzer (25) hatte den Wagen kurz vorherAllein die Ersatzteile hätten über 35.000 Euro gekostet. Die Versicherung (hier geht's zum Kfz-Versicherungsvergleich ) bot den Totalschaden in einer Restwertbörse an. Totalschaden nennt man es, wenn der Schaden den Restwert übersteigt, sich also eine Reparatur nicht lohnt. ( Hier gibt es seriöse Gebrauchtwagenangebote mit Garantie!