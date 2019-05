Alle zwei Jahre – bei Neuwagen sind es drei – muss ein Auto zur Hauptuntersuchung (HU) bei einer Überwachungsorganisation wie TÜV DEKRA & Co. Bei dieser Pflichtveranstaltung werden alle Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Mit welchen Kosten man rechnen muss, wer die Plakette vergibt und was einem droht, wenn der HU-Termin nicht eingehalten wird, erfahren Sie hier.

TÜV-Kosten: Das hat sich 2019 geändert

Da neuerdings bei der Abgasuntersuchung für alle Fahrzeuge eine Endrohrmessung verpflichtend ist, sind die Kosten für die HU leicht gestiegen. Bisher waren Fahrzeuge ab dem Baujahr 2006 von der Endrohrmessung befreit. Sie mussten zwar bei der HU eine Abgasuntersuchung durchlaufen, diese wurde jedoch lediglich über das On-Board-Diagnosesystem durchgeführt. Bei der Endrohrmessung werden die Abgase im Auspuff per Messsonde überprüft, um dadurch Defekte oder Manipulationen zu entdecken. Durch den marginalen Mehraufwand liegen die Prüfgebühren für die Haupt- und Abgasuntersuchung jetzt bei durchschnittlich 109 Euro.

TÜV-Kosten im Überblick

Kosten im Überblick Organisation HU + AU für Pkw HU + AU für Kraftrad KÜS 110 - 115 Euro 69 Euro Dekra 106 - 113 Euro 67 - 76 Euro GTÜ 105 - 112 Euro 67 - 52 Euro TÜV Süd 110 Euro 67 Euro TÜV Nord 110 Euro 74 Euro (Stand Mai 2019)

Die Abgasuntersuchung kann übrigens unabhängig von der Hauptuntersuchung durchgeführt werden. Auch in diesem Fall sind Prüforganisationen wie TÜV, DEKRA, KÜS, aber auch zertifizierte Werkstätten die richtigen Ansprechpartner. Der HU-Termin muss dann innerhalb von zwei Monaten nach der (bestandenen) AU stattfinden. Die AU-Bescheinigung wird einfach bei der Hauptuntersuchung vorgelegt. Wird die Frist zwischen AU und HU überschritten, ist die AU ungültig und muss im Zusammenhang mit der HU wiederholt werden.

Kosten für die Nachuntersuchung

Gibt es bei der Hauptuntersuchung aufgrund erheblicher Mängel keine Plakette, hat der Besitzer einen Monat Zeit, die Defekte beheben zu lassen und das reparierte Fahrzeug bei der Nachuntersuchung vorzustellen. Diese kostet dann durchschnittlich 15 bis 20 Euro, die Preise variieren je nach Bundesland und Prüforganisation. Empfehlenswert ist es, den Termin für die Nachuntersuchung rechtzeitig anzumelden. Denn wer sich mehr als einen Monat Zeit lässt, muss die gesamte Hauptuntersuchung erneut durchführen lassen und auch die gesamten Gebühren abermals zahlen. Eine Verlängerung der einmonatigen Frist zur Nachuntersuchung ist nicht möglich.

Wo die Nachuntersuchung durchgeführt wird, lässt sich frei entscheiden. Es muss nicht die Prüfstelle sein, wo die Hauptuntersuchung durchgeführt wurde. Und was passiert, wenn das Fahrzeug die Prüfer auch in der Nachprüfung nicht überzeugt? In diesem Fall kann die Nachuntersuchung innerhalb von vier Wochen erneut wiederholt werden.

Kosten für die Änderungs- oder Einzelabnahme

Wird das Fahrzeug nach eigenen Wünschen und Vorstellungen (über die vom Fahrzeughersteller angebotenen Extras hinaus) angepasst oder umgebaut, erfordert jede Änderung eine Genehmigung. Andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis, und das Fahrzeug ist nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. Um sich die Änderungen genehmigen zu lassen, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder die Änderung- oder die Einzelabnahme. Die Änderungsabnahme ist die unkompliziertere und günstigere Variante. Voraussetzung: Man verfügt über ein Prüfzeugnis – also ein Teilegutachten, eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder eine EG-Typgenehmigung. Wer beispielsweise eine Sportauspuffanlage einbaut, erhält beim Kauf ein Teilegutachten. Dies wird bei der Abnahme in einer anerkannten Prüforganisation (DEKRA, KÜS, GTÜ, TÜV) vorgelegt. Dadurch erhält man das für die Zulassungsstelle benötigte Dokument. Nur dann wird die Änderung in die Papiere eingetragen. Die Kosten sind vom Einzelfall abhängig, in der Regel werden für eine Änderungsabnahme 30 bis 50 Euro fällig.

Die zweite Variante ist umgangssprachlich als Einzelabnahme, Sonderabnahme oder Vollabnahme bekannt. Die amtliche Bezeichnung lautet "Begutachtung nach Paragraph 21". Diese Abnahme darf nur ein amtlich anerkannter Sachverständiger durchführen, in den meisten Fällen führt der Weg zum TÜV, manchmal auch zur DEKRA. Eine Begutachtung ist dann nötig, wenn kein gültiges Prüfzeugnis vorliegt. Dann wird vom Sachverständigen ein Gutachten erstellt, mit dem man anschließend bei der Zulassungsstelle eine neue Betriebserlaubnis für das gesamte Fahrzeug erhält. Weil das Fahrzeug komplett auf geltendes Recht geprüft wird, ist der Umfang und somit letztlich auch die Rechnung deutlich höher. Nicht selten beträgt diese mehrere Hundert Euro.

TÜV in der Werkstatt

Die Hauptuntersuchung muss nicht zwingend vor Ort bei einer der Überwachungsorganisationen erfolgen. Akkreditierte Werkstätten bieten die HU und AU ebenfalls an. Ein Vorteil der zertifizierten Werkstätten ist, dass dort festgestellte kleinere Schäden noch vor der Abnahme eines amtlich anerkannten Prüfers beheben lassen. Wer dagegen direkt zur Prüforganisation fährt, hat im Zweifel das Risiko des höheren Kosten- und Zeitaufwandes, wenn die Plakette doch nicht erteilt wird.

TÜV überziehen: Was kann passieren?

Bußgeld TÜV überziehen Bußgeld Punkt HU um 2 - 4 Monate überzogen 15 Euro - HU um 4 - 8 Monate überzogen 25 Euro - HU um mehr als 8 Monate überzogen 60 Euro 1 Zeitabstände für die Hauptuntersuchung Fahrzeugart Erste Untersuchung Folgende Untersuchungen Pkw nach 36 Monaten alle 24 Monate Motorräder nach 24 Monaten alle 24 Monate Wohnmobile bis 3,5 Tonnen* nach 36 Monaten alle 24 Monate Anhänger bis 750 Kilogramm nach 36 Monaten alle 24 Monate Anhänger über 750 Kilogramm bis 3,5 Tonnen* nach 24 Monaten alle 24 Monate *zulässiges Gesamtgewicht Wer den HU-Termin nicht einhält, muss mit zusätzlichen Kosten rechnen. Gerät man in eine Verkehrskontrolle, droht ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.Auch wenn der Termin-Verzug von der Polizei unbemerkt bleiben sollte, fallen spätestens bei der Hauptuntersuchung möglicherweise zusätzliche Kosten an. Denn die Prüforganisationen sind verpflichtet, bei einem Verzug von mehr als zwei Monaten eine "erweiterte Prüfung" durchzuführen, wodurch sich TÜV-Kosten um 20 Prozent erhöhen.

Tipps: Geld sparen bei den TÜV-Kosten

Um Geld zu sparen, ist es sinnvoll, vorab die regionalen Preise für die HU und die AU bei verschiedenen Organisationen zu vergleichen. Wer Defekte an seinem Wagen befürchtet, kann sein Auto vorher in der Werkstatt seines Vertrauens überprüfen lassen. So können die Gebühren für die Nachprüfung vermieden werden. Neben dem Preisvergleich lässt sich aber auch mit etwas Vorarbeit Zeit sparen. So kann jeder beispielsweise die Profiltiefe der Autoreifen oder auch den Zustand der Frontscheibe selbst kontrollieren.

Diese Dinge können Sie selbst schon vor dem TÜV-Termin überprüfen: Allgemein - Fahrzeugschein und ggf. weitere Unterlagen einpacken (Nachweis einer Änderungsabnahme, Allgemeine Betriebserlaubnis) - Autokennzeichen ist gut lesbar und befestigt - Fahrzeug-Identifikationsnummer stimmt mit denen in den Papieren überein - Tachometer funktioniert - Verbandskasten ist vorhanden und das Haltbarkeitsdatum gilt - Warndreieck und Warnweste sind an Bord Scheiben und Spiegel - Frontscheibe ist unbeschädigt - Zustand der Scheibenwaschanlage und Scheibenwischern ist gut - Rückspiegel sind intakt Beleuchtung und elektrische Ausrüstung - Leuchten und Kontroll-Leuchten funktionieren - Keine Fehlermeldungen zu elektronischen Fahrdynamik-Systemen - Reflektoren und Scheinwerfer sind in Ordnung - Leuchtweitenregelung funktioniert - Alle Lampen leuchten - Batterie ist fest verankert und in einem guten Zustand - Hupe und Heizgebläse funktionieren Lenkung - Lenkung funktioniert geräuschlos und das Lenkspiel ist gering - Lenkung ist beim Einschlag leichtgängig und zielgenau Bremsen - Bremsen sind freigängig - Handbremse rastet sicher ein und lässt sich leicht wieder lösen - Bremsanlage ist dicht - Bremsflüssigkeitsstand stimmt Räder und Reifen - Mindestprofiltiefe beträgt mindestens 1,6 Millimetern - Reifen sind gleichmäßig abgefahren - Reifen weisen keine Schäden wie Beulen oder Risse auf - Vorgegebene Laufrichtung des Reifen stimmt - Felgen ohne Schäden und sicher befestigt Antrieb, Fahrgestell und Aufbau - Rahmen oder tragende Teile sind nicht durchgerostet - Kraftstoffleitungen und -schläuche sind dicht Abgas und Geräuschverhalten - Auspuff ist dicht und richtig befestigt - Es blinken keine Warn- oder Kontrollleuchten - Es kommt kein blauer Rauch oder Ruß aus dem Auspuff

TÜV-Kosten für Anhänger

Auch der Auto-Anhänger müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden. So muss ein Anhänger bis 0,75 Tonnen oder ohne eigene Bremsleistung 36 Monate nach der ersten Zulassung und anschließend in zweijährlichen Abständen zur HU. Geprüft werden auch hier die Profiltiefe, das Alter sowie der Zustand der Reifen . Das Licht, Blinker, Rückscheinwerfer und die Kennzeichenbeleuchtung muss funktionieren, es darf kein Rost am Rahmen oder Löcher im Ladeboden sein. Ist eine Plane vorhanden, muss diese frei von Löchern und Rissen sein.

