hohen Spritpreise zu vergleichen, um an der Tankstelle wenigstens ein bisschen Geld zu sparen. Dabei helfen vor allem Smartphone-Apps, die einen guten Überblick über die ständig wechselnden Tarife in der Nachbarschaft geben. So wie die vom Verbraucherinformationsdienst Es lohnt sich für Autofahrer immer, diezu, um an derwenigstens ein bisschen. Dabei helfen vor allem, die einen guten Überblick über die ständigin der Nachbarschaft geben. So wie die vom Verbraucherinformationsdienst clever-tanken.de (gehört zur AUTO BILD-Gruppe), wo nicht nur Preise für Benzin und Diesel angezeigt werden, sondern auch, was der Strom fürs Elektroauto gerade kostet ( die besten Ladesäulen-Apps ).

Clever Pay, die clever-tanken.de mit Partner Logpay an 450 Tankstellen bundesweit anbietet. Heißt: Bezahlen am Handy statt Schlange stehen an der Kasse unter Zeitdruck, die Zapfsäule freizumachen. Der Hund oder das schlafende Kind müssen nicht allein im Auto zurückgelassen werden, Biker brauchen nicht mühsam ihren Helm abzunehmen. Ab sofort kann man beim Tanken mit der Applikation zudem noch Zeit gewinnen und seine Nerven schonen. Mit der Funktion, die clever-tanken.de mit Partner Logpay ananbietet. Heißt:unter Zeitdruck, die Zapfsäule freizumachen. Der Hund oder das schlafende Kind müssen nicht allein im Auto zurückgelassen werden, Biker brauchen nicht mühsam ihren Helm abzunehmen.

Zahlungsbeleg kommt automatisch



Und so geht's: Alle Anwender bekommen bei teilnehmenden Stationen einen Hinweis. Wer Clever Pay nutzen möchte, registriert sich in der App Clever Tanken mit einem gewünschten Zahlungsmittel (giropay oder eine Kreditkarte von American Express , Mastercard oder Visa ). Dann wird ebenfalls in der App die entsprechende Tankstelle aufgerufen, die Nummer der Säule angegeben, der Betrag festgelegt – und los geht's. Beim Erreichen des Betrages stoppt der Tankvorgang automatisch. Hinterher quittiert die App den erfolgreichen Zahlvorgang und der Beleg kommt per E-Mail. Auch das Tankstellenpersonal wird natürlich im Kassensystem informiert.

Manche Apps bieten weiteren Service