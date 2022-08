So steht der Spritpreis an Tankstellen in der Umgebung!

Und so funktioniert die Nutzung der Pace Drive App über die Connected Fueling Plattform: Am Anfang steht der kostenlose Download im App Store und Playstore . Ist die Applikation auf dem Smartphone gespeichert, kann es losgehen. Nähert man sich einer Tankstelle , erhält man auf der App einen Hinweis, ob die betreffende Station am Service teilnimmt. Nun wählt man einfach seine Zapfsäule, bestätigt die Zahlung und kann schon wieder los. Die Rechnung wird später per E-Mail zugestellt.