Dabei wird die Spiegelung im Cockpit dem Erscheinungsbild auf anderen Apple-Geräten immer ähnlicher. So wird es neue Hintergrundbilder für CarPlay sowie einen Dark-Mode wie auf dem iPhone geben. Zudem wird Siri künftig kleiner auf dem Bildschirm dargestellt sein – ähnlich wie es auch auf dem iPhone der Fall ist. Auch neue Apps werden mit dem Update in CarPlay implementiert. Darunter Apps zum Finden von Ladesäulen, für Essensbestellungen oder die Parkplatzsuche. Damit kommt Apple der immer wieder aufkommenden Forderung der Nutzer nach, mehr Apps von Drittanbietern für CarPlay zuzulassen.

Die größte Neuheit ist aber wohl der von Apple angekündigte "CarKey", der digitale Autoschlüssel. Auch diese Funktion soll mit iOS 14 verfügbar sein. So kann der Autoschlüssel künftig virtuell auf dem iPhone oder der AppleWatch gespeichert werden.Zum Aufschließen und Anlassen des Wagens muss der Autofahrer dann lediglich an sein Handy denken, der klassische Autoschlüssel ist nicht mehr nötig. Wie das funktionieren kann, zeigte Apple bereits zur WWDC am neuen BMW 5er . Praktisch: Per Textnachricht lässt sich der Apple CarKey mit bis zu fünf Nutzern teilen. Einen Haken hat das Ganze aber – der virtuelle Schlüssel soll nur an der Fahrertür funktionieren. Damit separat den Kofferraum zu öffnen, um zum Beispiel die Einkäufe einzuladen, ist nicht möglich. Mehr zum Apple CarKey lesen Sie hier