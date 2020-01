Prinzipiell baut der G60-Motor auf einem Kurbelgehäuse aus Stahl auf. Der Grauguss-Block beherbergt vier Zylinder mit 86,4 Millimetern Hub und einer Bohrung von 81,0 Millimetern. Verdichtet wird beim G60-Motor mit einem Verhältnis von 8:1. Die Zündfolge ist beim 1,8-Liter-Motor 1-3-4-2.

Derverfügt imüber eine, dieantreibt. Beimim(Motorkennung 3G) kommt eine, da der Sondermotor mitausgestattet ist. Dieerfolgt über eine. Zum Einspritzen des Kraftstoffs nutzt der Motor elektromagnetisch betätigte Düsen. Sie spritzen den Kraftstoff in dasund bilden so das zur Verbrennung geeignete Gemisch.

Hauptmerkmal des Limited-Motors war der Zylinderkopf mit 16 Ventilen und zwei Nockenwellen.

Die Leistung deswird mit einemgesteigert. Der G-Lader basiert auf dem Prinzip des vom1905 entworfenen. Hier sind die beiden Teile des Laders mit einer Artversehen. Während die Schnecke im Gehäuse des Ladersist, bewegt sich die des(also außermittig) gegen die Gehäuseschnecke. Eine Nebenwelle sorgt dafür, dass sich der Verdränger nicht um die eigene Achse dreht. Die Luft wird im Lader. Beim G-Lader des G60-Motors wird dadurch einvonerzeugt. Anders als bei einem Turbolader wird der G-Lader nicht vom Abgasstrom angetrieben, sondern von einem Keilriemen. Die verdichtete Luft erreicht eine Temperatur von bis zu 150 Grad und wird vor dem Eintritt in die Verbrennungsräume durch einengeleitet. Hier wird die Ladeluft um ca. 55 Grad abgekühlt und dabei dichter – was die Leistung steigert, da mehr Sauerstoff seinen Weg in den Zylinder findet.