Als größte Schwäche des W 124 gilt seine Rost -Anfälligkeit. Daher sollte der Wagen unabhängig von der Beschreibung in der Anzeige genau gecheckt werden. Die Wagenheberaufnahmen gammeln. Das sollte hinlänglich bekannt sein. Doch der Rost kann beim Kult-Benz auch an den hinteren Radläufen , den vorderen Kotflügelspitzen, dem Stehblech im Motorraum und an einigen weiteren Stellen knabbern.