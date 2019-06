Runter mit dem Gewicht! Zahlreiche Teile am CSL sind leichter, zum Beispiel die Heckscheibe.

Um den bereits heißen M3 in diesen Kurvenkünstler zu verwandeln, ließen sich die BMW-Ingenieure einiges einfallen. Zuerst trainierten sie ihm Gewicht ab. Dach, Schürze, Türverkleidungen sowie die Mittelkonsole sind aus Carbon . Die Schalensitze des CSL bestehen aus GFK, die Heckscheibe aus extra dünnem Glas, die Heckklappe aus faserverstärktem Kunststoff. Die Auspuffanlage hat dünnere Wände als beim normalen M3 – der Endtopf wiegt 5,5 Kilogramm weniger. Insgesamt bringt der M3 CSL 150 Kilogramm weniger auf die Waage als seine Brüder. Die Motorsteuerung wurde verändert, die Nockenwellen und der Abgaskrümmer getauscht, die Ventile bleiben länger offen, die Auslassventile sind optimiert. Am Ende der Rechnung stehen 360 statt 343 PS Leistung. Der Luftmassenmesser fehlt gänzlich, dafür hat der CSL eine CFK-Airbox, die jenseits der 6000 Touren aufmacht und den BMW wie einen Tourenwagen ans Drehzahllimit schreien lässt. Mit seinem nachgeschärften Fahrwerk und dem sequenziellen Getriebe wird der BMW M3 CSL so zum Präzisionsinstrument für die Suche nach der Ideallinie.