Die eigenen Initialen, das Geburtsdatum oder der Hochzeitstag – und das Ganze dann im Carbon-Look und in Engschrift? Es gibt viele Möglichkeiten, das eigene Autokennzeichen individuell zu gestalten. Beim Wunschkennzeichen sind aber einige Dinge zu beachten, wie die GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) betont.

Denn die Rahmenbedingungen sind festgelegt, und zwar in Paragraf 10 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV). Nicht rütteln kann man zum Beispiel an Größe, Form, Befestigung und Ausgestaltung der Kennzeichen.

Kennzeichen dürfen nicht verdeckt oder verschmutzt sein

Kennzeichen dürfen demnach weder spiegeln, verdeckt oder verschmutzt sein. Schnee oder Eis im Winter sind dann auch keine Ausrede, denn der Fahrer ist verantwortlich für die Lesbarkeit. Verboten ist zudem das Anbringen von Folien, Glasabdeckungen oder Aufklebern. Vorsätzliche Veränderungen an Kennzeichen können zu Geld- oder gar zu Freiheitsstrafen führen.

Kennzeichen dürfen maximal 520 Millimeter lang sein und müssen in Mittelschrift ausgeführt sein. Die wichtigsten Abstände bei Kennzeichen mit Mittelschrift, so die GTÜ: "Vom blauen Euro-Feld zum ersten Buchstaben mindestens acht mm, von den Lettern zueinander acht bis zehn mm, von den Lettern rechts zum Rand mindestens acht mm. Für die Zulassungs- und gegebenenfalls HU-Plakette gibt es zwischen den Buchstaben 63,5 bis 67,5 mm Platz. Die Buchstaben sind 47,5 mm breit, Zahlen hingegen 44,5 mm." Alles klar?

Sogar ein Nummernschild im Carbon-Look ist zulässig

Ob ein Kennzeichen zulässig ist, erkennt man am DIN-Prüf- und Überwachungszeichen mit zugehöriger Registernummer auf der Vorderseite. Was den Look angeht, sind neben den herkömmlichen Kennzeichen aus Aluminium auch selbstleuchtende Exemplare und Kennzeichen aus 3D-Kunststoff erlaubt. Sogar Carbon ist zulässig, dafür müssen die Buchstaben aber im schwarzen Carbon-Look auf weißem Untergrund stehen, und das Kennzeichen muss ein gültiges Prüfzeichen tragen.