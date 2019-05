Das vollautomatische Verdeck des SL öffnet auf Knopdruck in weniger als 30 Sekunden.

Die Technik des 1989 auf den Markt gekommenen SL beeindruckt, damals wie heute. Waren zur Premiere die elektrisch verstellbaren Integralsitze, der automatische Überrollbügel (ausklappbar in 0,3 Sekunden) oder das Adaptive Dämpfungs-System ADS (passt das Fahrwerk an den jeweiligen Fahrzustand an) Weltneuheiten, so fasziniert ein Feature des R 129 auch noch in 2019: Das serienmäßige Hardtop entriegelt sich automatisch, gibt auf Knopfdruck das hydraulische Stoffdach frei. Drück man erneut auf diesen Knopf, verbindet sich das Alu-Hardtop wieder mit der Karosserie. Neben den technischen Innovationen punktete der SL Anfang der 90er vor allem mit seinem Design. Bruno Sacco nahm 1990 den Car Design Award für sein Meisterwerk entgegen. Schnörkellos, bullig, markant – der knapp zwei Tonnen schwere Luxus-Benz ist ein zeitloser Hingucker, dem man sein Oldtimer-Alter nicht ansieht.