enn es an einer Rallye-Piste knallt wie auf einem Schießstand, gehen Fans nicht in Deckung. Im Gegenteil! Es werden die Köpfe gereckt. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich mit dem mächtigen Spektakel ein Mitsubishi Lancer Evo ankündigt, der Sekunden später im Tiefflug vorbeirast. 1992 zwängte Mitsubishi die Technik des Rallye-Galant in den deutlich schlankeren Lancer. Die 250 PS, der Allrad und das aktive Sperrdifferenzial mit begrenztem Schlupf sind drei der Gründe dafür, dass sich schon allein nach der Serienversion der Generation 1 bald die Speedfreaks rund um den Planeten die Finger leckten. Saß ein Meister wie der Finne Tommi Mäkinen hinter dem Steuer, war der Lancer Evo für vier Rallye-Weltmeistertitel (1996-1999) in Folge gut. Und mehr.