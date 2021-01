Filmautos: The Fast & the Furious, Ford, Hyundai, Kia, VW — 31.01.2021

BMW Z3 und VW Beetle waren für The Fast & the Furious zu langweilig!

Testosterongeladen und kraftstrotzend müssen die Karren in The Fast & the Furious sein. Diese Autos waren den Machern zu langweilig!