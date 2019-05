E

ines der Highlights der Tuning World Bodensee 2019 in Friedrichshafen war der "Fast & Furious Walk of Fame" mit spektakulären Nachbauten von Filmautos der legendären Action-Reihe. Die Tuner Damon und Sascha Paul sowie Michael Kaulath stellten in jahrelanger Arbeit fünf bekannte Modelle aus den ersten drei Filmen nach. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Kopien sind mit bloßem Auge nicht vom Original zu unterscheiden. Besonders stolz sind die Männer auf ihr erstes Projekt, den schwarzen Honda S2000 aus dem Ur-Film "The Fast and the Furious". Die Replik war offenbar so gut gelungen, dass Schauspieler Rick Yune – der das Auto im Film fährt – das Modell sogar kaufen wollte. Doch das klappt nicht, der schwarze Honda ist unverkäuflich. Zur Freude der Action-Fans, die ihn jetzt auf der Tuningmesse betrachten konnten.