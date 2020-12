Porsche 911: Preis-Check, Marktanalyse, Preis, gebraucht — 19.12.2020

Preissturz beim Porsche Ur-Elfer um bis zu 70.000 Euro!

Die Marktabkühlung hat den Porsche 911 voll erwischt. Die Modelle, die damals am stärksten zulegten, verloren am meisten. Am stärksten baute der Urelfer ab! Doch es gibt einen Gewinner. Eine Marktanalyse.