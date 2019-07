as dereinst nicht bieten konnte, sollte derschaffen: Porsche-Spaß an der frischen Luft für den nicht ganz so betuchten Sportfahrer. Das Vorhaben gelingt, der Boxster entpuppt sich als waschechter Porsche-Roadster.

Bruder-Blick: Die Scheinwerrfer des Boxster erinnern an den Porsche 911 (996).

Derteilt sich viele Teile mit dem ein Jahr später gezeigtenund rettet den Sportwagenhersteller aus der Krise. Sein Einstiegspreis lag bei, der 911 (Typ 996) war damals mit gut 135.000 Mark fast doppelt so teuer. Kritik gab es für die gewöhnungsbedürftige, bei denen die orangefarbenen Blinker von der Maske des Abblend- und Fernlichts umschlossen wurden. Die Form ähnelte einem in der Pfanne zerlaufenen Spiegelei und brachte dem Boxster den Spottnamenein. Mit demwurden die Blinker wieder hinter Klarglas gesetzt. Aufgrund seines Erfolges produzierte Porsche nicht nur im Schwäbischen, sondern auch in Finnland, bei(erkennbar am S oder U in der Fahrgestellnummer). Porsche-Kenner behaupten: Die Valmet-Boxster sind sogar etwas besser verarbeitet. Alltagstauglich ist er auf jeden Fall – dank seineshat er vorne und hinten einen Kofferraum.