Das niederländische Start-up Lightyear hat mit der Serienproduktion des Solar Electric Vehicle 0 (sprich: Zero) begonnen. Bei Auftragsfertiger Valmet Automotive in Uusikaupunki (Finnland) werden in den kommenden Monaten alle 946 "Lightyear 0" vom Band laufen. Firmenchef und Mitgründer Lex Hoefsloot (Foto oben) sprach von einem "historischen Tag" für sein junges Unternehmen.