D ie Kurbelwelle ist beim Verbrennungsmotor ein zentraler Punkt, an dem alles zusammenkommt: Das Auf und Ab der Kolben muss gebändigt und am Ende dazu gebracht werden, mittels einer Drehbewegung das Getriebe und schlussendlich die Antriebsräder mit Kraft zu versorgen. Fällt das wichtige Bauteil durch einen Defekt aus, wird es meist teuer.

Kurbelwellenschäden: Ursachen und Symptome

Reparatur und Kosten eines Kurbelwellenschadens

Natürlich freut sich jeder Motoreninstandsetzer, wenn er eine Kurbelwelle ausbauen und die betroffenen Lagerstellen auf Untermaß schleifen darf. Anschließend prüft er die Härte der Lagerzapfen und muss diese vielleicht einer Wärmebehandlung unterziehen, denn zu weiche Lager würden schnell verschleißen. Nach einer Wärmebehandlung muss dann noch der Rundlauf geprüft werden, die meisten Wellen dürfen nicht mehr als einen Hundertstelmillimeter eiern, könnten sich aber beim Härten verzogen haben. Das Richten einer Kurbelwelle jedoch ist eine anspruchsvolle Aufgabe und erfordert echte Spezialisten, dafür gibt es keine Maschine. Anschließend alles wieder mit Übermaßlagern zusammenbauen, fertig. Oder kurz gesagt: Es lohnt sich nicht. Höchstens bei seltenen oder sonstwie wertvollen Motoren. Für einen gewöhnlichen Brot-und-Butter-Vierzylinder ist es billiger, entweder einen guten gebrauchten Motor vom Verwerter des Vertrauens zu besorgen oder einen Austauschmotor. Der muss nicht zwingend vom Markenhändler stammen, auch der freie Zubehörhandel bietet aufbereitete Motoren an. Mit rund 1500 Euro ist man dabei, für einen Golf 1.4 16V. Darin enthalten Motorblock mit neuen Kolben und überholter Kurbelwelle. Einbaufertig mit zwei Jahren Garantie , allerdings muss der Motor dafür von einer Werkstatt montiert werden. Selberschrauber werden daher wohl eher die erste Möglichkeit in Betracht ziehen.

Aufbau und Funktion der Kurbelwelle

Wohl die wenigsten Autofahrer haben die Kurbelwelle ihres Motors schon mal in voller Pracht gesehen. Das ist zumindest zu hoffen, denn ansonsten liegt ein Schaden vor, der fast immer den Wert des Motors übersteigt. Aber andererseits auch schade, denn eine Kurbelwelle kann als längstes Bauteil eines Motors mit ihren vielen fein geschliffenen Lagerstellen optisch durchaus beeindrucken. Wer die Funktion begreifen will, sieht sich am besten ein Fahrrad an, und zwar die beiden Tretkurbeln mit den Pedalen und dem Tretlager dazwischen. Das ist auch eine Form von Kurbelwelle, wobei die Beine des Benutzers den Kolben mit den daran befestigten Pleuelstangen entsprechen. Die Pedale sind drehbar und auch bei der Kurbelwelle im Motor drehen sich die Pleuel während der Auf- und Ab-Bewegung auf ihrer Lagerstelle, dem Hubzapfen.

Animation einer Kurbelwelle (rot) im Vierzylinder (Grafik via GIPHY). Der Hub, also die Länge des Wegs, den die Kolben in ihrem Zylinder zurücklegen, ist eine der zentralen Kenngrößen eines Hubkolbenmotors, entsprechend der Länge der Tretkurbeln beim Fahrrad. Das wird gewöhnlich von zwei Beinen angetrieben, entsprechend würde man beim Motor von einem Zweizylinder reden. Und, da das Kettenrad dazwischen sitzt, von einer Kurbelwelle mit Mittenabtrieb. Muss man sich aber nicht merken, gibt es heute nur bei Motorrädern und bei extremen Triebwerken wie dem 18-Zylinder, den Ferdinand Piëch 1999 für den Bugatti Veyron entwarf. Ansonsten wird die von der Kurbelwelle eingesammelte Kraft der einzelnen Zylinder an einem ihrer Enden abgezapft, wo sich auch das Schwungrad befindet.

Kurbelwelle im V-Motor mit 16 Zylindern (Grafik via GIPHY). Nun ist es generell so, dass jedes Pleuel einen eigenen Hubzapfen vorfindet. Ausnahme: V-Motoren, bei denen die Zylinder nicht in einer Reihe stehen, sondern in einem Winkel zueinander. Dort teilen sich je zwei Pleuel einen Zapfen. Meistens nebeneinander, bei V2-Motoren von Harley-Davidson auch ineinandergesteckt – als Gabelpleuel. Und natürlich sind nicht nur die Pleuel auf der Kurbelwelle gelagert, sondern die Welle selber auch, und zwar im Motorblock. Und das ebenfalls in so genannten Gleitlagern aus einem relativ weichen Metall, in denen sich die gehärtete Welle mit geringem Spiel von wenigen Hundertstelmillimetern dreht, zur Reibungsminimierung unterstützt vom unter Druck dorthin gepumpten Motoröl . Früher wurden auch Rollenlager verwendet, inzwischen aus Gründen der Kosten und Laufruhe nicht mehr.

Kurbelwelle muss hohen Belastungen standhalten