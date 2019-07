er als DDR-Bürger einen der wenigen importiertensein Eigen nannte, stand in der Verkehrs-Hackordnung hinterm eisernen Vorhang ziemlich weit oben. Dasholt 52 PS aus den 1107 Kubikzentimetern Hubraum seines Vierzylinder-Viertakters und hielt damit seinerzeit sogar mit den schnellen russischen Lada mit. Kein Wunder also, dass der schnittige Skoda den Spitznamen "bekam.

Aus heutiger Sicht und außerhalb des Auto-Kontexts derhören sicheher schwach an. Dabei sprechen die doppelte Zylinderanzahl und die doppelte Leistung im Vergleich zumbereits Bände. Beim Skoda kommen zur Kraft noch der Heckmotor und eine Pendelachse hinten dazu. Sie machen aus demeinen launigen Sportler, mit dem man nach Herzenslust um die Ecken sächsischer oder thüringischer Landstraßen fetzen konnte. Erfahrung vorausgesetzt, denn wer den Lastwechsel nicht exakt vorhersah, landete schnell unbeabsichtigt im Grünen. Vier Erwachsene finden völlig entspannt im Skoda Platz. In den vorderenpasst lediglich ein flacher Koffer. Dafür gibt es hinter der Rückbank unter der großen Hutablage einen zweiten. Für den Transport von Möbelstücken reicht der Raum nicht. Aber auch den Ost-Alltag und die Urlaubreise meisterte der S 110 R.

Sportsitze, Sportlenkrad und drei Zusatzuhren: Der Skoda unterstreicht seinen sportlichen Anspruch.

Derhätte vermutlich das Zeug zumgehabt, schon allein optisch. Die lange Schräge im Dach und die Lufteinlässe in den Flanken verleihen ihm ein komplett anderes Aussehen als der Limousine . Details wie die aus den Türen herausgleitenden Griffe faszinieren zusätzlich. Doch derkonnte seinnicht ausreizen. Schon seine Geburt verdankt er nur der Hartnäckigkeit der Skoda-Ingenieure. Die Fertigung wurde ins Zweigwerk Kvasiny ausgelagert und ging dort deutlich langsamer vonstatten als nötig. Das machte denrar und teuer. Der Begeisterung der Fans tut das keinen Abbruch. Wer sich für einen S 110 R erwärmt, sollte Kontakt zu Kennern aufnehmen. Die Coupéssind rar und von den rund 50.000 gebauten Autos schafften es wahrscheinlich nicht mehr als 500 nach Deutschland. Gekauft werden muss also in Tschechien. Und dort wird der S 110 R beinahe wie ein Nationalheiligtum betrachtet.