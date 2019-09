Tipps: Ersatzteile besorgen

F

ür ein glückliches und langes Autoleben sind Teile und Service buchstäblich überlebenswichtig. Im Normalfall garantieren in- und ausländische Autobauer, dass betriebsrelevante Ersatzteile mindestens noch zehn Jahre nach dem Auslaufen einer Modellreihe lieferbar sind. Bei volumenstarken Modellen ist dies meistens auch noch deutlich länger der Fall. Geht der Hersteller pleite oder steigt der Importeur aus, findet sich für das After-Sales-Geschäft in der Regel ein unmittelbarer Nachfolger. Der Grund: Dieses Geschäftsfeld ist deutlich zu profitabel, um es brachliegen oder freien Teilehändlern und Werkstätten zu überlassen. In scheinbar aussichtslosen Fällen, etwa bei nicht mehr lieferbaren Teilen (Entfallteilen) für verschwundene Marken, können oftmals unabhängige Clubs mit Rat und Tat helfen. Auch spezialisierte Autoverwerter mit online abrufbaren Teile-Datenbanken (Beispiel: www.autoverwerter.de ) sind eine nützliche Quelle für alle, die sich Ersatzteile besorgen wollen.