Der Toyota glänzt mit exzellenter Übersicht. Wer öfter am Steuer dreht, kann sich das Fitnessstudio sparen.

SUV-Fahrer und alle, die ohne die Annehmlichkeiten des modernen Autobaus nicht leben können, erschrecken sich an Bord eines. 1976 bekamen die ersten Versionenan der Vorderachse, 1979 passte Toyota die Achsübersetzung ans Autobahnfahren an. Einegab es erst 1981 gegen Aufpreis, 21 Jahre nach Marktstart des! Fahrkomfort gibt es daher keinen, derhoppelt und stakst über den Asphalt. Wer am servolosen Steuer dreht, braucht kein Training im Fitnessstudio. Dafür ist alles an Bord praktischund lässt sich auch nach Jahrzehnten noch bedienen. Der Kastenrahmen mit mächtigen Längsträgern, die soliden Starrachsen und der Allradantrieb mit Untersetzung sorgen dafür, dass der Begriff Hindernis langsam aus dem Vokabular des Eigners verschwindet. Muss doch mal eine Reparatur sein, schafft die auch der sprichwörtliche Dorfschmied. Gute Pflege muss allerdings sein, dennwar zu Zeiten desauch beinoch unbekannt.