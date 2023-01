Anders sei es beim Tesla Model 3 aus US-Produktion. Die Hohlraumversiegelung sei dort so schlecht, dass schnell Korrosion auftritt. Wasser sammelt sich in diesem Fall in den Schwellern oder im Kofferraum. "Und eine vom Kunden selbst durchgeführte Hohlraumkonservierung führt zu Garantieverlust", so Moeller.