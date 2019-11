Schneeketten im Gepäck haben. Auf einigen Streckenabschnitten in den Alpen besteht ohnehin Schneekettenpflicht. So dürfen zum Beispiel die Alpenpässe je nach Schneelage ohne Schneeketten nicht befahren werden. Doch viele Autofahrer wissen nur wenig über Einsatz und Montage dieser Fahrhilfen. AUTO BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Winterreifen sind kein Ersatz für Schneeketten . Wer in bergigen Regionen unterwegs ist, kommt bei schneebedeckter Fahrbahn ohne Ketten oft nicht weiter. Besonders Winterurlauber auf dem Weg in die Alpen sollten deshalbim Gepäck haben. Auf einigen Streckenabschnitten in den Alpen besteht ohnehin Schneekettenpflicht. So dürfen zum Beispiel die Alpenpässe je nach Schneelage ohne Schneeketten nicht befahren werden. Doch viele Autofahrer wissen nur wenig über Einsatz und Montage dieser Fahrhilfen. AUTO BILD beantwortet die wichtigsten Fragen.

Schneekettenpflicht: Wann müssen sie montiert werden?

Vorschriftszeichen 268: Hier sind Schneeketten vorgeschrieben. Deutschland: Streckenabschnitte mit vorgeschriebener Schneekettennutzung werden durch das Vorschriftszeichen 268 angezeigt (blaues Schild mit weißem, kettenbezogenen Reifen). Die Pflicht gilt für alle mehrspurigen Fahrzeuge – auch für Allradler. Die Ketten müssen mindestens auf die Räder der Antriebsachse montiert werden (bei Allradantrieb Herstellerangaben beachten). Streckenabschnitte mit vorgeschriebener Schneekettennutzung werden durch das Vorschriftszeichen 268 angezeigt (blaues Schild mit weißem, kettenbezogenen Reifen). Die Pflicht gilt für alle mehrspurigen Fahrzeuge – auch für Allradler. Die Ketten müssen mindestens auf die Räder der Antriebsachse montiert werden (bei Allradantrieb Herstellerangaben beachten).

Österreich: In Österreich gilt vom 1. November bis zum 15. April die Winterausrüstungspflicht, die Winterreifen vorschreibt. Die Schneekettenpflicht gilt wie in Deutschland streckenabhängig. Es empfiehlt sich im Urlaub auf jeden Fall welche im Gepäck zu haben.

Schweiz: In der Schweiz gibt es indirekt eine Winterreifenpflicht: Der Fahrer ist verpflichtet, sein Auto betriebssicher zu halten – Winterreifen gehören bei winterlichen Straßenverhältnissen dazu. Auch hier gilt die Schneekettenpflicht streckenabhängig.

Nach eigenem Ermessen: Schneeketten dürfen außerdem dort eingesetzt werden, wo sie erforderlich erscheinen – es empfiehlt sich jedoch, die Ketten nur auf einer wirklich dichten Schnee- oder Eisdecke zu nutzen. Auf schneefreier Straße gehören die Ketten sofort wieder demontiert, da bei Fahrt auf Asphalt sowohl Schneeketten und Reifen als auch die Fahrbahn leiden.

Welche Strafen drohen?

Bei Nichtbeachtung der Schneekettenpflicht droht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro. Sogenannte Anfahrhilfen (siehe unten unter Schneekettenarten) sind im Sinne der Vorschrift nicht ausreichend. In Österreich beträgt das Bußgeld 35 Euro, kann sich aber bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auf bis zu 5000 Euro erhöhen. In der Schweiz liegt das Bußgeld für einen Verstoß gegen die Schneekettenpflicht bei 100 Schweizer Franken, bei einem Unfall muss der Verursacher mit einem Strafverfahren rechnen.

Worauf muss ich beim Fahren achten?

Ein Fahrzeug mit Schneeketten darf nicht schneller als 50 km/h fahren. Der ADAC weist darauf hin, dass das elektronische Stabilitätsprogramm ESP sowie die Antischlupfregelung ASR die Wirkweise von Schneeketten beeinträchtigen können. Beide Systeme sollten abgeschaltet werden, sofern nichts anderes in der Bedienungsanleitung des Autos steht. Sobald die Fahrbahn nicht mehr schneebedeckt ist, die Ketten sofort abmontieren. Schneeketten sollten übrigens nicht an Das Fahr- und Bremsverhalten kann bei angelegten Ketten verändert sein. Fahren Sie daher entsprechend vorsichtig.Der ADAC weist darauf hin, dass das elektronische Stabilitätsprogramm ESP sowie die Antischlupfregelung ASR die Wirkweise von Schneeketten beeinträchtigen können. Beide Systeme sollten abgeschaltet werden, sofern nichts anderes in der Bedienungsanleitung des Autos steht. Sobald die Fahrbahn nicht mehr schneebedeckt ist, die Ketten sofort abmontieren. Schneeketten sollten übrigens nicht an Sommerreifen genutzt werden – und das nicht nur, weil Winterreifen bei Schnee Pflicht sind. Durch die Ketten hat das Auto an der Antriebsachse eine gute Haftung, an der nichtangetriebenen Achse mit Sommerreifen dagegen fast keine – eine sehr gefährliche Kombination.

Was ist bei der Montage zu beachten?

Jedes System hat seine Eigenheiten. Doch wenn man weiß, wie es geht, sind die meisten Schneeketten einfach aufzuziehen. Deswegen ist es empfehlenswert, die Montage der Ketten mindestens einmal zu proben. Das Üben zahlt sich aus, wenn man die Ketten einmal bei widrigen Bedingungen und Minusgraden mit klammen Fingern montieren muss. Nach kurzer Fahrt sollte der Sitz der Ketten noch einmal überprüft werden. Sie sollten sich nicht mehr als etwa einen Zentimeter von der Radlauffläche abheben lassen – ansonsten nachspannen. Wichtig: Die Ketten rechtzeitig aufziehen. Bei einem festgefahrenen Fahrzeug ist die Montage sehr mühsam.

Welche Arten von Schneeketten gibt es?

• Seilketten sind in der Regel am günstigsten, die Montage ist aber vergleichsweise zeitaufwendig. Ringketten sind etwas teurer als Seilketten, lassen sich meistens aber leichter montieren.

• Schnellmontagesysteme sind einfach zu montieren, jedoch muss zuvor ein Adapter am Rad befestigt werden. Das sollte man schon vor der Reise erledigen.

• Anfahrhilfen sind Spikeplatten, die mit einem Spanngurt am Rad befestigt werden, ohne es voll zu umschließen. Sie sind bei geltender Schneekettenpflicht jedoch nicht ausreichend.

Im Schneeketten-Test von AUTO BILD zeigten sich fast alle Systeme verlässlich – lediglich bei den Anfahrhilfen mussten die Tester zum Teil Abstriche machen. Außerdem sind Anfahrhilfen bei Schneekettenpflicht nicht ausreichend.

Wo kann ich Schneeketten kaufen?

Schneeketten gibt es im Kfz-Zubehörhandel, bei vielen Autohändlern und bei Automobilclubs – zum Beispiel in den Geschäftsstellen des ADAC (Preis: ab 55 Euro). In einigen ADAC-Geschäftsstellen werden Schneeketten auch zum Mietkauf angeboten: Werden die gekauften Ketten nicht benutzt, können Sie zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dann abzüglich einer Miete (3 Euro pro Tag für ADAC-Mitglieder) erstattet. Um die richtigen Ketten zu erhalten, sollte man neben dem Fahrzeugtyp die genaue Reifengröße (zum Beispiel 175/70-13) und die Felgenbreite (zum Beispiel 6Jx15) parat haben. Beachten Sie in jedem Fall auch die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Autos: Bei bestimmten Fahrzeugtypen mit engen Radkästen kann nicht jedes Kettensystem montiert werden.