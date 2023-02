Der Teuerste: Wer den " großen Karmann " (VW-Jargon: Typ 34) sein Eigen nennen will, muss mindestens 48.700 Euro investieren. Damit ist der Ghia, der auf der Plattform des "großen" VW Typ 3 aufbaut, doppelt so wertvoll wie ein "kleiner". Grund: Das große Coupé wurde nur 42 505-mal gebaut. Vom kleinen Ghia , dem ungleich berühmteren Käfer-Ableger Typ 14, entstanden mehr als zehnmal so viele.