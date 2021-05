Auch im Fond mit vollwertigem Platzangebot und günstiger als der Benz. Fahrwerk eher straff.Erwachsene reisen in Reihe zwei ungern, Plug-in-Antrieb harmonisch. Recht teuer.Sind wir ignorant? Weil wir unsere beiden zweifelsohne interessant designten Testwagenundschlicht als Kombi bezeichnen. Natürlich nicht. Denn ein Blick in die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) genügt, um Klarheit zu schaffen. Da steht schwarz auf grün "Kombilimousine", also kurz Kombi. Zudem eint CLA 250 e und Leon 1.4 e-Hybrid eine zweite Tankklappe. Hier laden dieihre Akkus auf.