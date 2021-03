Scheu vor großen Namen kennen Mercedes und VW nicht. Shooting Brake steht ja traditionell für eine feine und eher seltene Karosserieform mit zwei Türen, Coupé-artigem Steilheck und großer Heckklappe. Und nein, das meint nicht das Gleiche wie Kombi. Der war zum Zeitpunkt der Shooting-Brake-Blüte Handwerkern und Gewerbetreibenden vorbehalten. Legendärster Shooting Brake ist vielleicht der auf Basis des Aston Martin DB5, volkstümlicher sind Konstruktionen wie der Volvo P1800 ES (der Schneewittchensarg), der Lancia Beta HPE oder der sehr englische Reliant Scimitar.

Doch im Fond spielt der Arteon dann klar seine Größenvorteile aus: Es ist weitläufiger hier, mit viel Raum für lange Beine, man sitzt komfortabel. Im spürbar engeren Benz ist die Rückbank (zu) flach über dem Boden montiert, große Leute hocken da eher unglücklich drauf.

Besser: Das Ruckeln hat VW dem DSG ausgetrieben, die leicht verzögerte Reaktion noch nicht ganz. ©Olaf Itrich / AUTO BILD



Angetrieben werden VW und Benz jeweils von. Im VW ist das der bekannte TDI in der aktuellen Ausbaustufe mit. Er tritt früh und kräftig an, zieht stämmig durch und läuft weicher als der Diesel im Benz. Das früher gern ruckeligehat VW inzwischen, es fühlt sich jetzt fast an wie eine Wandler-Automatik. Der Nachteil der freundlichen Umgangsformen ist ein verzögertes Ansprechverhalten. Es vergeht eine kleine Gedenksekunde, ehe es vorangeht. Der Arteon war hier mit demdabei, zum Test-Zeitpunkt ging das nicht anders. Abgestimmt hat VW ihn ganz typisch, das können sie in Wolfsburg. Besonders mit dendes DCC-Fahrwerks (1200 Euro) fährt er sich flüssig und. Die Lenkung spricht direkt und präzise an, arbeitet aber leichtgängiger und mitals die im Benz.