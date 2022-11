Es kam immer mal wieder vor in der Auto-Historie: Um an bestimmten Rennserien teilnehmen zu können, müssen Autohersteller nachweisen, dass ihr Teilnehmer-Fahrzeug in einer gewissen Mindeststückzahl für die Straße gebaut wurde. So eine Zulassungsprozedur wird Homologation genannt. Und viele Autos, die nur für eine solche Homologation gebaut wurden, sind heute äußerst nachgefragt.