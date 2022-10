Doch das Modell, das in den 1970er-Jahren auf den Markt kam, hat erheblich mehr Chrom an der kantigen Karosse, gilt somit als letzter "wahrer" Benz , während die nachfolgende Mittelklasse W 124 , die später zur ersten E-Klasse wurde, mit Kunststoffbeplankung und einer niedrigen, zurückweichenden Silhouette deutlich nüchterner in die Welt schaut.