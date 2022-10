Lag es an den schlechten Kritiken? AUTO BILD mäkelte damals: "Der Golf sitzt sehr schnell auf und kommt mit seinen Sommerreifen kaum selbstständig frei." Das Interesse der Kunden kühlte jedenfalls schnell ab, und so wurde der VW Golf Country mit 98 PS nur eineinhalb Jahre gebaut, insgesamt 7735 Exemplare entließ das Werk in die freie Wildbahn. Das allein macht den kuriosen Country-Star schon selten.