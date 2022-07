Dieser VW Golf war seiner Zeit voraus! Als VW 1989 die Studie eines höhergelegten Golf 2 präsentierte, war die Welt noch nicht bereit für SUV . 1990 ging der Colf Country dennoch in Serie, wurde aber bereits im Dezember 1991 wieder eingestellt – nach nur 7735 gebauten Exemplaren. Mittlerweile hat der geländegängige Golf 2 eine ordentliche Fanbase und ist nur noch selten zum kleinen Preis zu bekommen. Bei eBay wird aktuell ein Golf Country mit knapp 300.000 Kilometern auf dem Tacho angeboten!

Der grüne Golf Country stammt aus dem Baujahr 1990 und hat mittlerweile rund 293.000 Kilometer auf dem Tacho. Trotz der hohen Laufleistung macht der SUV-Vorreiter auf den Bildern einen gepflegten Eindruck.

Der Verkäufer erklärt, er sei den Golf Country nur selten gefahren. Auch wenn der höhergelegte Golf 2 leichtes Gelände und winterliche Verhältnisse locker meistern würde, habe er das Auto aus Angst vor Salz und Schnee doch nur zwischen Mai und Oktober bewegt.

Zoom Selbst aus heutiger Sicht wirkt der Golf Country skurril. Wie mag das wohl vor der großen SUV-Welle gewesen sein?



Dennoch bleiben Baustellen bei einem 32 Jahre alten Auto mit knapp 300.000 Kilometern nicht aus, und die will der Verkäufer auch bewusst offenlegen. So habe der Golf neben kleineren Lackmängeln und Gebrauchsspuren Rostpickel am Tankeinfüllstutzen und Lackabplatzer am Windschutzscheibenrahmen.

Am Golf Country wurde einiges erneuert

Wichtiger ist jedoch, dass Basis und Technik stimmen. Hierzu schreibt der Verkäufer, der Golf sei regelmäßig gewartet worden, außerdem seien in den vergangenen Jahren viele Teile erneuert wurden. Dazu zählen Zahnriemen inklusive Wasserpumpe, Zündverteiler, Zündkerzen, Achsmanschetten, Querlenkerlager und Stabilisatoren. Außerdem seien die Bremsen neu.

Mit 18 Zentimeter Bodenfreiheit ein frühes Kompakt-SUV



Gebaut wurde der Golf Country bei Steyr-Daimler-Puch. Dazu wurden vormontierte Golf GL syncro nach Graz geliefert und dort zum Country umgebaut. Mithilfe eines Rohrrahmens wurde der VW 12 Zentimeter höhergelegt, was in einer Bodenfreiheit von rund 18 Zentimetern (plus 6,3 Zentimeter im Vergleich zum normalen Golf 2) resultierte.

In Summe wurden beim Country 438 spezielle Teile vewendet, darunter der Unterfahrschutz, der Rammbügel, die Reserverad-Halterung, neue Stoßstangen und Aufhängungen.

Zoom Die Sportsitze mit Sitzbahnen in Wagenfarbe sind nicht Serie. Ob damit wohl das H-Kennzeichen möglich ist?



Das hier angebotene Exemplar befindet sich weitestgehend im Originalzustand, der 1,8-Liter-Vierzylinder mit 98 PS blieb unangetastet. Die Fünfspeichen-Felgen sind mit grobstolligen Offroadreifen bezogen, die hinteren Scheiben sind getönt, und im Innenraum wurden Sportsitze mit Sitzbahnen in Wagenfarbe verbaut. Laut Verkäufer sind alle Umbauten eingetragen. Der Golf hat noch TÜV bis April 2023.



Bleibt noch die Frage nach dem Preis: Mit einigen verbleibenden Tagen liegt aktuell noch kein Gebot für den unkonventionellen Golf 2 vor – als Startgebot verlangt der Verkäufer 9999 Euro. Ungeduldige können den Golf Country auch für 13.999 Euro sofort kaufen. Hier lohnt sich allerdings ein Blick in die bekannten Gebrauchtwagenbörsen, denn dort wird exakt dieser Golf Country für 10.250 Euro angeboten.