as beientworfenegilt als Design-Meilenstein. Seine Fans verehren den Zweitürer für die klare Eleganz, die ihm Paolo Martin und Leonardo Fioravanti ins Blech schneiderten. Leidenschaftliche Verehrer finden sogar, Ford-Designer Uwe Bahnsen habe für den zweiten Granada bei diesem Fiat abgekupfert.

Bei Pininfarina entstand eine Skulptur aus Größe und klarer Form. Fans verehren den Fiat dafür.

Wer heute einfährt, beweist besonderen Geschmack. Der Wagen ist äußerlich völlig eigenständig von der viele Jahre im Ludwigshafen-"Tatort" gezeigten Limousine 130 und wurde so beiin Kleinserie hergestellt. Laut einer Fiat-Anzeige von 1972 scheuten die Italiener keine Kosten und Mühe, den Entwurf eins zu eins umzusetzen. Außen stehen dafür die gestreckten Linien, im Innenraum sind es Details wie die Instrumente in Fadenkreuz-Optik, das schlanke Lenkrad und der. Der sinkt nach dem Anziehen automatisch in seine Ausgangsposition zurück und kann Unwissende beim Anfahren zur Verzweiflung bringen. Besonderes Highlight für Fahrer mit Spieltrieb: Diehat einen Umschalter, der Wechsel zwischen lautem Überlandhorn zum Lkw-Erschrecken und eher schüchterner Quäk-Membran für den Stadtverkehr möglich macht.