Doch der neue Anlaufpunkt für die E-Mobilisten aus der Gegend bringt auch ein neues Ärgernis mit sich: wütende Hupkonzerte! Warum? Weil offenbar nicht jeder Neu-E-Autofahrer sofort abgespeichert hat, an welchem Ende des Autos sich die Ladebuchse befindet und dann manchmal neu einparken muss. Das hält den Verkehr auf einer wichtigen Verkehrsachse auf und ärgert die anderen Fahrer. Das verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist der nun folgende, praktisch reflexartige Druck auf die Hupe. Und das hat folgende Gründe:

Die Straßenverkehrsordnung ist ganz eindeutig



Wut-Hupen bringt nichts, wirkt möglicherweise sogar kontraproduktiv

Wir Deutschen können einfach nicht kreativ hupen

Es gibt Länder auf der Welt, in denen gehört wildes Hupen im Straßenverkehr zum guten Ton. Doch wir Deutschen können mit Italien oder mit Indien einfach nicht mithalten. Wenn mit der Hupe eine eigene Sprache gesprochen wird, die zum Beispiel ankündigt, dass ein Auto auf eine nicht einsehbare Kurve in den Bergen oder auf eine Kreuzung ohne Verkehrszeichen zufährt, akzeptiere ich das. Nein, ich respektiere es!

Wie ich Dich nicht anhupe, hupst Du mich vielleicht auch nicht an



Schlussendlich bleibt noch der Verweis auf den simplen Grundsatz "wie Du mir, so ich Dir". Aufs Hupen im Straßenverkehr übertragen bedeutet dies: Wenn ich in eine andere Stadt oder auch nur in einen mir nicht bekannten Stadtteil fahre, freue ich mich, wenn ich beim Einparken nicht nach wenigen Sekunden angehupt werde. Also tue ich anderen Verkehrsteilnehmern diesen Gefallen doch auch. Oder?