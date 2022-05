Das verspricht ein Supersommer zu werden: Überall in Europa haben Campingplatz-Betreiber die vielen Corona-Einschränkungen genutzt, ihre Anlagen auf Hochglanz zu polieren. Das haben auch die ADAC-Inspekteure gemerkt, die im vergangenen Jahr wieder ihre Qualitätsprüfungen vorgenommen haben.

Mit 28 neuen ADAC Superplätzen (+21%) hat sich die Spitzengruppe des europäischen Luxus-Campings deutlich vergrößert. Damit ist die Anzahl der mit fünf Sternen bewerteten Campingplätze in Europa auf insgesamt 158 angestiegen. Etwa 250 Datenpunkte werden bei einer Inspektion erhoben. Wenn es ein Campingplatz schafft, eine überdurchschnittliche Bewertung zu erzielen und mit fünf Sternen klassifiziert wird, erhält er das Prädikat ADAC Superplatz.( 10 Tipps für den Camping-Urlaub

Mit fünf neuen ADAC Superplätzen belegt Italien wie bei der letzten Erhebung weiterhin die Spitzenposition im Europa-Ranking. Im beliebtesten Reiseland der Deutschen gibt es somit nun insgesamt 33 Campingplätze in der höchsten Kategorie.

Die Anlagen bieten Meerblick, erstaunliche Wasserkomplexe, fröhliche Kinderclubs, schöne Restaurants vor Ort oder aufregende Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Viele sind zudem online buchbar (www.pincamp.de).

CAMPING VILLAGE RUBICONE

Via Matrice Destra, 1

47039 Savignano Mare

Emilia-Romagna

https://campingrubicone.com

Telefon: 00 39-05 41 34 63 77

GPS-Daten: B: 44° 9' 53'' N (44.16481667); L: 12° 26' 27'' E (12.44093333)

Badeurlaub wie in der guten alten Zeit: Der Campingplatz direkt am namensgebenden Fluss steht ganz in der Badetradition der 1960er- und 1970er-Jahre – gepaart natürlich mit modernem Komfort, wie es sich gehört. Zum Platz gehört ein eigener Strand, auf dem die Sonnenschirme und Liegen so aufgereiht stehen, wie man es von der Adria kennt. Allerdings ist das Publikum heute international, "Man spricht Deutsch"-Schilder sind hier sehr selten geworden. Egal, wir wollen hier Urlaub machen, und das geht immer noch ganz famos – vor allem für Familien mit kleinen Kindern, die sich im warmen, flachen Wasser pudelwohl fühlen. Für die Erwachsenen gibt es Golf- und Tennisangebote, Bootsverleih und vieles mehr. Spitze ist die Pizza (und nicht nur die!) im platzeigenen Restaurant.

IDEA LAZISE CAMPING

Zoom Idea Lazise punktet mit traumhafter Lage am Gardasee und familienfreundlichem Wasser-spaß am Platz.







37 017 Lazise

Venetien

http://idealazise.com

Telefon: 00 39-045 4 951 426

GPS-Daten: B: 45° 29' 19'' N (45.4886968); L: 10° 43' 52''

Von 0 auf 100 in nur zwei Jahren: Dieser schöne familiengeführte Platz wurde erst 2019 eröffnet und befindet sich heute schon im Camping-Olymp. Das Highlight dieser bei Familien besonders beliebten Anlage ist das beheizbare Freibad mit großen Wasserrutschen, Whirlpool und einem Planschbecken. Hier können auch Babys und Kleinkinder unbesorgt mit den Eltern im Wasser spielen. Über einen Fußweg erreicht man alternativ auch schnell den nahen Kiesstrand am Gardasee, an dem mehrere Treppen und Einstiegsstellen den Zugang ermöglichen. Weitere Annehmlichkeiten sind zum Beispiel Brötchen-Service, Panorama-Restaurant und ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm.

CAMPING VALLE GAIA

Via Cecinese, 87

56 040 Casale Marittimo

Toskana

https://www.vallegaia.it/

Telefon: 00 39-05 86 68 12 36

GPS-Daten: B: 43° 18' 1'' N (43.30043333); L: 10° 34' 53'' E (10.58153333)

Newcomer unter den Komfort- Camps: Der ruhige und kinderfreundliche Platz mit Bademöglichkeit liegt landschaftlich schön am Übergang der toskanischen Hügellandschaft zur küstennahen Ebene. Die Einrichtungen des oberhalb angrenzenden Bungalowdorfs können mitbenutzt werden (u. a. großzügig gestaltete Badelandschaft sowie Tennis-, Sport- und Spielplätze). Zu den besonderen Angeboten gehören zudem organisierte Busfahrten auf die Insel Elba sowie nach Rom und Florenz. Badegelegenheiten am Meer sind neun Kilometer entfernt.

CAMPING LE CAPANNE



57020 Marina di Bibbona

Toskana

www.campinglecapanne.it

Telefon: 00 39-0 33 86 02 46 92

GPS-Daten: B: 43° 15' 13'' N (43.25376667);

L: 10° 33' 10'' E (10.55293333)

Für Abkühlung ist stets gesorgt: In dieser gut ausgestatteten Ferienanlage gibt es neben großem Poolbereich und Schatten spendender Bepflanzung auf fast jedem Stellplatz einen eigenen Kühlschrank! Besonders viele Angebote richten sich an Familien mit Kindern unter zwölf Jahren, etwa Animationsprogramme, Indoor-Spielplatz, Sportangebote. Bis zum Meer sind es drei Kilometer. Weitere Highlights dieses neuen Superplatzes sind geführte E-Bike-Touren. Adventure-Minigolfanlage, Trimmpfad, Agility-Parcours für Hunde und ein Golf-Übungsgelände.

PARK ALBATROS VILLAGE

Loc. Pineta di Torre Nuova

57027 San Vincenzo Toskana

parkalbatros.huopenair.com

Telefon: 00 39-0 56 57 01 018

GPS-Daten: B: 43° 1' 41'' N (43.02815);

L: 10° 32' 4'' E (10.5345)

Die kleinen Camping- Gäste immer im Blick: Albatros Village bietet ein umfangreiches Programm für Kinder, zum Beispiel den Hochseilklettergarten, die Wasserlandschaft mit kleinen Bergen, Tunnels und Sprudeldüsen (2800 qm, Tiefe 30 cm) oder das teils überdachbare, beheizte Schwimmbecken – hier kann sich der Nachwuchs voll ausleben. Die Größeren amüsieren sich später vielleicht in der schalldichten Diskothek oder unternehmen einen der organisierten Ausflüge auf die Insel Elba, nach Rom oder nach Florenz. Schon das naturbelassene Waldgelände mit sehr hohen, lichten Pinien ist ein echter Hingucker. Die Standplätze für Touristen verfügen dagegen über eine jüngere Bepflanzung.

LA ROCCA CAMP

Zoom Perfekte Lage am Gardasee für einen perfekten Campingplatz.







37011 Bardolino

Venetien

www.campinglarocca.com

Telefon: 00 39-04 57 21 11 11

GPS-Daten: B: 45° 33' 52'' N (45.5645);

L: 10° 42' 45'' E (10.71273333)

Wer rastet, der rostet: Hier ist nicht nur die Platzleitung dynamisch, die La Rocca in die Spitzengruppe der Campingplätze Europas geführt hat. Auch für die Gäste ist faulenzen nur die zweitbeste Wahl, denn La Rocca bietet einen Fitnesspfad mit 15 Stationen, Wasser-Spray-Park, Kajak-und Stand-Up-Paddling-Kurse sowie geführte Wanderungen. Die Vierbeiner können sich im Agility-Parcours austoben. Herrchen und Frauchen entspannen sich dann zum Beispiel bei einer schönen Weinprobe. Weitere Angebote: privater Sanitärbereich anmietbar, Verleih von Motorrollern, Ladestation für Elektro- Pkw. Vom ca. 400 m langen und zehn Meter breiten Strand mit zwei Badestegen und Liegewiese ist der Platz durch einen Fuß- und Radweg getrennt.

CAMPING VILLAGE PINO MARE

Lungomare Riccardo Riva, 15

33054 Lignano Riviera

Friaul-Julisch Venetien

www.campingpinomare.it

Telefon: 00 39-04 31 42 44 24

GPS-Daten: B: 45° 38' 56'' N (45.648951);

L: 13° 6' 1'' E (13.100378)

Hier gibt es Erholung pur: Auf dieser gepflegten, gärtnerisch schön gestalteten Anlage steht der Strand im Mittelpunkt: Für jeden Standplatz gibt es einen eigenen Liegebereich mit kostenfreiem Sonnenschirm, Gäste mit Hund freuen sich über speziell auf sie ausgerichtete Angebote. Dazu großzügig gestalteter Bade- und Wellnessbereich (unter anderem beheizbarer Meerwasserpool, Hydromassagebecken, Kneipp- Anlage, Massageräume).

CAMPING VILLAGE MEDITERRANEO



30013 Cavallino-Treporti

Venetien

www.campingmediterraneo.it

Telefon: 00 39-0 41 96 67 21

GPS-Daten: B: 45° 27' 13'' N (45.4538);

L: 12° 28' 55'' E (12.48196667)

Sympathischer Aufsteiger: Diese familiengeführte, großzügige und gärtnerisch schön gestaltete Anlage ist ebenfalls neu im erlauchten Club der Superplätze. Und da gehört sie auch hin! Allein die neue Poolanlage mit 2000 qm Wasserfläche und einer Vielzahl an Einrichtungen, wie diversen Pools, Wasserrutschen und Wasser-Spray-Park, ist ein Hingucker. Zudem gibt es Animationsbühne, Skaterbahn und ein neues Wellness-Areal mit zwei Infinity Pools und einem großen Angebot an Anwendungen. Fitnessgeräte warten in einem Zelt auf sportliche Camper. Gelungen: Der Supermarkt ist in eine historische Befestigungsanlage integriert. Und Fahrer von E-Autos finden eine Ladestation für ihre Pkw.

SANT’ANGELO VILLAGE

Zoom Hier kann man im Meer oder im Becken planschen, dazu gibt es Wasserrutschen und Whirlpools.





Via F. Baracca, 63

30013 Cavallino-Treporti

Venetien

www.santangelo.it

Telefon: 00 39-0 41 96 88 82

GPS-Daten: B: 45° 28' 36'' N (45.47673333);

L: 12° 33' 18'' E (12.55511667)

Wasservergnügen in allen Variationen: Vom 300 Meter langen und 90 Meter breiten Sandstrand am Meer bis hin zur Badelandschaft mit Schmetterlingspool, Wasserrutschen, Wasser-Spray-Park und Whirlpools – diese Anlage bietet mannigfaltige Abkühlung und Erholung! Auch hier fokussiert man sich stark auf Familien mit kleinen Kindern. Ansonsten fügt sich das ebene, teils sandige Gelände, überwiegend mit Pappeln und Pinien bewachsen, schön in die Landschaft ein. Vor allem im Bereich der Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen ist der Campingplatz parkähnlich gestaltet. Schön für Sportler: Beachvolleyball, Boots- und Fahrradverleih, Fitnessraum, Segelkurse, Windsurf-/Kitesurfschule.

CAMPING VILLAGE CAVALLINO

Via delle Batterie, 164

30013 Cavallino-Treporti

Venetien

www.campingcavallino.com

Telefon: 00 39-04 15 30 08 26

GPS-Daten: B: 45° 27' 24'' N (45.45666667); L: 12° 30' 2'' E (12.50066667)

Wasser marsch! Herzstück des Platzes sind der großzügige Aquapark, den man vom bequemen Loungebereich der Bar aus hervorragend im Blick hat, sowie das neue Wellnesszentrum mit vielen Anwendungen zur perfekten Entspannung. Zum Wasserspaß gehören u. a. Wasserrutschen, Hydromassageliegen und Whirlpools. Nicht zu vergessen der etwa 900 Meter lange und bis zu 100 Meter breite Adriastrand unterhalb einer Mauer mit Promenade. Der Strand hat mehrere Buhnen und einen eigenen Abschnitt für Hunde.

VIDOR FAMILY

Zoom Bäume und die steil aufragenden Gipfel der Dolomiten prägen die Aussicht.







Strada de Ruf de Ruacia, 15

38036 Pozza di Fassa

Trentino-Südtirol

www.campingvidor.it

Telefon: 00 39-0 46 27 6 00 22

GPS-Daten: B: 46° 25' 13'' N (46.4205);

L: 11° 42' 28'' E (11.708)

Alles für die Gäste: Die engagierte Betreiberfamilie hat diesen Platz in den letzten Jahren konsequent zur besten der kleinen Ferienanlagen Italiens entwickelt. Zum Angebot gehören beispielsweise ein großer öffentlicher Aquapark (u. a. Außenbecken mit Sprudelliegen, mehrere Wasserrutschen, Wasser-Spray-Bereich, Fitnessraum sowie großzügiger Wellness-, Beauty- und Saunabereich), ein Nature-Relax-Park (u. a. Klettergarten und Liegestühle) sowie ein Indoor-Kletterpark mit dem Charakter eines Abenteuerspielplatzes. Zudem gibt es geführte Wanderungen sowie Kletterkurse für Kinder. Außerdem besitzt jeder Standplatz einen Ausguss für Kassettentoiletten. Auch eine Ladestation für Elektro- Pkw ist vor Ort vorhanden.

BAIA DOMIZIA CAMPING

Via Pietre Bianche

81030 Baia Domizia

Kampanien

www.baiadomizia.it

Telefon: 0039-08 23 93 01 64

GPS-Daten: B: 41° 12' 26'' N (41.20731667);

L: 13° 47' 28'' E (13.79138333)

Komfortabler Urlaub mit Privatsphäre: Auf diesem Platz findet man viele nischenartige Standplätze, die in den weitläufigen, an den Strand grenzenden Pinienwald eingebettet sind. Zu den besonderen Angeboten zählen Surfbrettverleih, organisierte Tagesausflüge mit dem platzeigenem Bus nach Capri, Ischia, Rom, Neapel, Sorrent, Pompei und zum Vesuv. Es gibt eine Diskothek auf dem Platz, eine weitere in Hörweite sowie Ladestationen für Elektro-Pkw. Der Sandstrand ist etwa einen Kilometer lang und bis zu 20 Meter breit.

VILLAGIO TOURISTICO

Zoom Auf dem Villaggio Campingplatz findet man erfrischendes Nass, wohin das Auge schaut.





Via delle Colonie 2

30028 Bibione

Venetien

www.vti.it

Telefon: 00 39-04 31 44 26 11

GPS-Daten: B: 45° 38' 5'' N (45.63498333); L: 13° 2' 14'' E (13.03738333)

Badefreuden pur: Der quicklebendige und familienfreundliche Campingplatz erstreckt sich auf 20 Hektar und umfasst einen herrlichen Garten, einen eigenen feinen Sandstrand und eine große Badelandschaft. 2000 Quadratmeter misst die Wasserfläche, die über einen großen Familienpool, einen Kinderpool, einen Aktivpool und einen Wasserpark mit Rutschen verfügt. Ein vielfältiges Sport- und Animationsprogramm findet zudem am Strand statt. Zum ca. 230 m langen und 150 m breiten Sandstrand geht es über einen öffentlichen Fuß- und Radweg. Weitere Freizeitangebote des Campingplatzes sind außerdem Segeln und Surfen, Bogenschießen und Tennis. Beim hauseigenen Fahrradverleih können sich alle Gäste passende Räder ausleihen. Kühle Drinks und Snacks werden an Bibo’s Poolbar gereicht, noch größere Auswahl gibt es bei den drei weiteren gastronomische Einrichtungen der Anlage.

Weitere Superplätze in Italien

Camping Baia Blu la Tortuga, 07020 Vignola Mare, Tel. 0039-079 602 200, www.campinglatortuga.com, GPS: B: 41° 7' 28" N (41.1245); L: 9° 4' 2" E (9.06746667)

Continental Camping Village, Via 42 Martiri 156, 28924 Fondotoce di Verbania, Tel. 0039-0323 496 300, www.campingcontinental.com, GPS: B: 45° 56' 59" N (45.94985); L: 8° 28' 52" E (8.48123333)

Camping Village Isolino, Via per Feriolo, 25, 28924 Fondotoce di Verbania, Tel. 0039-0323 496 080, www.isolino.it, GPS: B: 45° 56' 21" N (45.93 943333); L: 8° 29' 57" E (8.49923332)

Camping Residence Sägemühle, Dornweg 12, 39026 Prad am Stilfserjoch, Tel. 0039-0473 864 410, www.saegemuehle.it, GPS: B: 46° 37' 3" N (46.6177); L: 10° 35' 43" E (10.59545)

Tahiti Camping Village, Viale Libia 133, 44020 Lido delle Nazioni, Tel. 0039-0533 379 500, www.campingtahiti.com, GPS: B: 44° 44' 3" N (44.7344); L: 12° 13' 52" E (12.23133333)

Luxury Camping Schlosshof Resort, Feldgatterweg, 39011 Lana, Tel. 0039-0473 561 469, www.schlosshof.it, GPS: B: 46° 36' 42" N (46.61191667), L: 11° 10' 6" E (11.16836667)

Centro Vacanze Pra’ delle Torri, Viale Altanea, 201, 30021 Caorle, Tel. 0039-0421 299 063, www.pradelletorri.it, GPS: B: 45° 34' 26" N (45.57393333); L: 12° 48' 42" E (12.8118)

Fornella Camping & Wellness Family Resort , Via Fornella, 1, 25010 San Felice del Benaco, Tel. 0039-036 562 294, www.fornella.it, GPS: B: 45° 35' 5" N (45.5849); L: 10° 33' 57" E (10.56595)

Club Camping Jesolo International, Viale A. Da Guissano, 1, 30016 Lido di Jesolo, Tel. 0039-0421 971 826, www.jesolointernational.it, GPS-Daten: B: 45° 29' 2" N (45.48396667); L: 12° 35' 15" E (12.58756667)

Camping Village Garden Paradiso, Via F. Baracca, 55, 30013 Cavallino-Treporti, Tel. 0039-041 968 075, www.gardenparadiso.it, GPS: B: 45° 28' 44" N (45.47895); L: 12° 33' 49" E (12.56365)

Camping Europa Village, Via Fausta, 332, 30013 Cavallino-Treporti, Tel. 0039-041 968 069, www.campingeuropa.com, GPS: B: 45° 28' 25" N (45.47379999); L: 12° 32' 56" E (12.54903333)

Union Lido Vacanze, Via Fausta, 258, 30013 Cavallino-Treporti, Tel. 0039-0412 575 111, www.unionlido.com, GPS: B: 45° 28' 2" N (45.46726667); L: 12° 31' 48" E (12.53006667)

Caravanpark Sexten, St.-Joseph-Str. 54, 39030 Sexten, Tel. 0039-0474 710 444, www.caravanparksexten.it, GPS: B: 46° 40' 4" N (46.66783333); L: 12° 23‘ 58“ E (12.3996)

Camping Enzo Stella Maris, Via delle Batterie, 100, 30013 Cavallino-Treporti, Tel. 0039-041 966 030, www.enzostellamaris.com, GPS: B: 45° 27' 23" N (45.45646667); L: 12° 29' 44" E (12.49583333)

Camping Village Ca’ Pasquali, Via A. Poerio, 33, 30013 Cavallino-Treporti, Tel. 0039-041 966 110, www.capasquali.it, GPS: B: 45° 27' 9" N (45.45265); L: 12° 29' 24" E (12.49005)

Camping Village Dei Fiori, Via V. Pisani, 52, 30013 Cavallino-Treporti, Tel. 0039-041 966 448, www.deifiori.it, GPS: B: 45° 26' 55" N (45.448791); L: 12° 28' 15" E (12.470915)

Camping Marina di Venezia, Via Montello, 6, 30013 Cavallino-Treporti, Tel. 0039-0415 302 511, www.marinadivenezia.it, GPS: B: 45° 26' 14" N (45.43735); 12° 26' 17" E (12.43808333)

Camping Internazionale La Quercia, Loc. Bottona, 37017 Lazise, Tel. 0039-456 470 577, www.laquercia.it, GPS: B: 45° 29' 33" N (45.49276667); L: 10° 43' 58" E (10.73301667)

Camping Piani di Clodia, Via Fossalta, 42, 37017 Lazise, Tel. 0039-0457 590 456, www.pianidiclodia.it, GPS: B: 45° 28' 57" N (45.4825); L: 10° 43' 43" E (10.7286333)

Norcenni Girasole Village, Via Norcenni, 7, 50063 Figline Valdarno, Tel. 0039-055 915 141, norcenni.huopenair.com, GPS: B: 43° 36' 42" N (43.61171667); L: 11° 26' 58" E (11.44958333