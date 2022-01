Ratgeber Supermarkt-Parkplatz

Wie vermeidet man Knöllchen-Ärger beim Einkauf? Pfeil Am besten natürlich, indem man die geforderte Parkscheibe gut sichtbar im Auto auslegt und die vorgegebene Höchstparkdauer einhält. Die beträgt oft zwei Stunden, manchmal auch eine oder anderthalb. Sie können übrigens Zeit gewinnen, indem Sie den Pfeil immer auf die halbe Stunde nach Beginn des Parkvorgangs einstellen. Das ist erlaubt. Wenn Sie also um 14.03 Uhr Ihr Auto parken, stellen Sie die Scheibe auf halb drei.

Welche Bedingungen müssen fürs Abkassieren erfüllt sein? Pfeil Mit dem Abstellen des Autos geht der Fahrer (nicht der Halter) automatisch einen Vertrag mit der Überwacherfirma ein. Die Parkbedingungen vor Supermärkten müssen laut Auskunft von Verbraucherzentralen transparent, Hinweisschilder also gut sicht- und lesbar sein – und zwar schon bei der Einfahrt. Die Höhe einer möglichen Vertragsstrafe muss sich zudem am Buß- oder Verwarngeld im öffentlichen Straßenverkehr orientieren. Dass die Handelsunternehmen Geld mit Parksündern verdienen, weisen sie gegenüber BILD vehement zurück. "Die Beauftragung von Dienstleistern ist für Rewe oder den Vermieter der Parkflächen stets die Ultima Ratio. Rewe zieht daraus weder direkte noch indirekte finanzielle oder andere Vorteile", heißt es unter anderem. Und Aldi Nord meint: „Wir verdienen kein Geld mit der Überwachung, werden nicht prozentual an den erhobenen Vertragsstrafen beteiligt. Das ist auch nicht unsere Motivation.“

Gibt es Parkraumüberwachung vor Supermärkten bald überall? Pfeil Nein, meist handelt es sich um Standorte in Ballungsgebieten. In den meisten Fällen besteht nur wenig Handlungsbedarf. Hier können die einzelnen Filialen häufig selbst entscheiden. Und das passiert in aller Regel nur dort, wo es regelmäßig zu Problemen kommt – beispielsweise in Städten mit hoher Auslastung oder dort, wo nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen.

Was kann man tun, wenn es einen erwischt hat? Pfeil vom Überwacher nachgewiesen werden, zum Beispiel mit einem Foto. Wenn Sie das Hinlegen der Parkscheibe vergessen haben, können Sie sich an den Anbieter wenden und mithilfe eines kopierten Einkaufbelegs die Stornierung einer Zahlungsaufforderung fordern. Falls Sie der Meinung sind, dass der Anbieter seinen Informationspflichten (beispielsweise durch zu viel Kleingedrucktes auf den Schildern) nicht nachgekommen ist, machen Sie Fotos von Hinweisschildern, und suchen Sie sich Zeugen. Und auch wenn der Marktleiter oder die Kassiererin in der Regel nicht helfen können: Beschweren Sie sich mit guten Gründen bei der Supermarktkette, denn die will im Zweifelsfall auf Dauer keinen Kunden verlieren. (Lesen Sie außerdem, wie Sie sich gegen einen Bußgeldbescheid wehren.) Zunächst einmal gilt: Verstöße gegen den eingegangenen Vertrag müssenwerden, zum Beispiel mit einem Foto. Wenn Sie das Hinlegen der Parkscheibe vergessen haben, können Sie sich an den Anbieter wenden und mithilfe einesdie Stornierung einer Zahlungsaufforderung fordern. Falls Sie der Meinung sind, dass der Anbieter seinen(beispielsweise durch zu viel Kleingedrucktes auf den Schildern) nicht nachgekommen ist, machen Sie, und suchen Sie sich Zeugen. Und auch wenn der Marktleiter oder die Kassiererin in der Regel nicht helfen können:Sie sich mit guten Gründen bei der Supermarktkette, denn die will im Zweifelsfall auf Dauer keinen Kunden verlieren. (