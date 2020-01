D igital-Cockpits und Touchscreens im Auto sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts! Die Autohersteller preisen ihre Hightech-Innenräume heutzutage zwar gerne als große Innovation an, tatsächlich findet sich diese Technik aber bereits in einigen Autos aus den Siebzigern und Achtzigern. Und dabei handelte es sich mitnichten nur um Studien und Kleinserienmodelle. Die Technik war zwar noch lange nicht so fortgeschritten wie heute und könnte in manchen Fällen auch aus einer Low Budget-Parodie von Star Wars stammen. Doch genau dieser Trash-Faktor macht sie heute nur noch faszinierender.

1976 Aston Martin Lagonda: Erstes serienmäßiges Digi-Cockpit

Die exzentrische Luxuslimousine Aston Martin Lagonda war 1976 das weltweit erste Auto mit digitalen Anzeigen. Aston Martin Lagonda Series 2 kann getrost als geistiger Vater der heutigen Digitalcockpits bezeichnet werden. Die exzentrisch gestylte Luxuslimousine hatte die für damalige Verhältnisse ausgesprochen futuristischen Anzeigen nämlich schon 1976 serienmäßig an Bord. Und der Digi-Tacho blieb für eine ganze Weile ein Alleinstellungsmerkmal der Briten. Zwei Jahre später zog jedoch Cadillac mit dem Seville nach. Zu einem richtigen Trend wurden die Digi-Cockpits in Europa erst Anfang der Achtziger. Der kantige Lagonda hatte aber neben den digitalen Anzeigen noch mehr Highlights zu bieten. Die High Tech-Limousine hat beispielsweise schon Sensortasten an Bord, über die einige Funktionen gesteuert werden könnten. Die Betonung liegt auf könnten: Die unkonventionelle Technik war nämlich noch lange nicht ausgereift und fiel in den ersten Baujahren gerne mal komplett aus. Derkann getrost alsbezeichnet werden. Die exzentrisch gestyltehatte die für damalige Verhältnisse ausgesprochen futuristischen Anzeigen nämlichan Bord. Und der Digi-Tacho blieb für eine ganze Weile ein. Zwei Jahre später zog jedoch Cadillac mit dem Seville nach. Zu einem richtigen Trend wurden die Digi-Cockpits in Europa erst. Der kantige Lagonda hatte aber neben den digitalen Anzeigen noch mehr Highlights zu bieten. Die High Tech-Limousine hat beispielsweise schonan Bord, über die einige Funktionen gesteuert werden könnten. Die Betonung liegt auf könnten: Die unkonventionelle Technik war nämlich noch langeund fiel in den ersten Baujahren gerne mal komplett aus.

1986 Buick Riviera: Das erste Auto mit Touchscreen

Buick war mit der Touchscreen-Bedienung einige Jahre zu früh dran. Das System fand damals keine Nachahmer.

Innenräume von General Motors waren in den Achtzigern teilweise ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus. Der Buick Riviera des Modelljahres 1986 war beispielsweise das erste Serienmodell, das über einen Touchscreen verfügte. Über das "Graphic Control Center" genannte System konnten unter anderem das Radio und die Klimaanlage des Luxus-Coupés bedient werden. Des Weiteren konnte man darüber den Tageskilometerzähler zurücksetzen und auf die Fehlermeldungen des Autos zugreifen. Die technische Entwicklung der neuartigen Technik übernahm GMs "Delco" genannte Software-Abteilung. Das fortschrittliche Bedienkonzept kam drei Jahre später auch im Buick Reatta und in weiterentwickelter Form beim Konzernbruder Oldsmobile Toronado zum Einsatz. Leider fand diese Innovation damals außerhalb des GM-Konzerns wenig Nachahmer. Erst über 20 Jahre später trat die Technologie herstellerübergreifend ihren Siegeszug an. Diewaren in den Achtzigern teilweisevoraus. Derdes Modelljahreswar beispielsweise, das über einenverfügte. Über dasgenannte System konnten unter anderem dasund diedesbedient werden. Des Weiteren konnte man darüber den Tageskilometerzähler zurücksetzen und auf die Fehlermeldungen des Autos zugreifen. Die technische Entwicklung der neuartigen Technik übernahm GMs "Delco" genannte Software-Abteilung. Das fortschrittliche Bedienkonzept kam drei Jahre später auch imund in weiterentwickelter Form beim Konzernbruderzum Einsatz. Leider fand diese Innovation damals außerhalb des GM-Konzerns. Erst über 20 Jahre später trat die Technologie herstellerübergreifend ihren Siegeszug an.

1988 Citroën Activa Concept: Ausblick auf die Cockpits von heute