VW Phaeton: W12, kaufen

Die Plattform des Phaeton diente auch als Basis für denDie tadellosesteht dem noblen britischen Bruder in nichts nach. An Bord waren teure Finessen der Autokunst:für die Ewigkeit und einDank seinesrollt der Luxusdampfer mit Verve über den Asphalt. Das Ingenieurauto Phaeton sollte die VW-Modellpalette mit luxuriöser Ausstattung, perfekter Verarbeitung und vor allem mit großen Motoren krönen. Es gibt auch Sechszylinder, aber so richtig Spaß macht ein Phaeton mit den komplexen, ab 2005:) und mit dem

Für Fahrer der Himmel, für Schrauber die Hölle: Reparaturen am V10 sind verdammt teuer.

Anfangs gab es Probleme mit der komplexen Elektronik,. Doch nach zwei Baujahren war das behoben. Derbekam in seinem Lebenszyklus(2007, 2008, 2010, 2014) und sah am Ende fast immer noch so aus wie am Anfang. Die Verkaufszahlen blieben allerdings überschaubar. Was weniger an der Qualität, sondern eher am altherrenmäßigen Image lag. Hier und da blinkt im und am Phaeton zu viel Chrom, und der Innenraum erinnert an einen aus der Mode ge­kommenen Einrichtungsstil. Dafür ist der PhaetonAber Vorsicht: Alt-Phaetons sollte man nur mitbeim Markenhändler kaufen. Die Unterhaltskosten bleiben trotz moderater Einstiegspreise auf sehr hohem Niveau. Schon kleinere Reparaturen kosten schnell vierstellige Beträge.