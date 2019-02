Ein Bleiakku besteht an seinem Plus-Pol aus Bleioxid, am Minus-Pol aus einem so genannten Bleischwamm. Zwischen den Polen befindet sich 36 bis 38 prozentige Schwefelsäure. Jede Akkuzelle liefert zwei Volt. In einer Zwöf-Volt-Autobatterie sind daher sechs Zellen hintereinandergeschaltet. Das Elektrolyt, also die Schwefelsäure, muss ab und an mit destilliertem Wasser aufgefüllt werden, um die optimale Leitfähigkeit zu erhalten. Geschlossene Bleiakkus lassen sich nicht auffüllen; sie haben ein Überdruckventil, das verhindert, dass durch Gasungsprozesse ein zu hoher Innendruck entsteht. Bleiakkus liefern kurzfristig sehr hohe Ströme, die vor allem beim Anlassen des Motors benötigt werden.