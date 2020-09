E

# Blei-Säure-Batterien 1. Premium von Exide 2. Silver dynamic von Varta 3. Silver S4 von Bosch 4. Kamina start von Moll

# AGM-Batterien 1. Running Bull von Banner 2. Start Stop AGM von Varta 3. Micro-Hybrid von Exide 4. start|stop plus von Moll

s gibt Top-Platzierungen, die nicht besonders ruhmreich sind. Platz eins in der Pannenstatistik des ADAC gehört mit Sicherheit dazu – denn dort steht als häufigste Ursache die Autobatterie . Dabei ist die Batterie noch nicht einmal selber schuld: Überforderte Lichtmaschinen , dazu jede Menge elektrische Verbraucher an Bord und dann auch noch ein Start-Stopp-System – da kommen selbst sogenannte AGM- und EFB-Batterien an ihre Grenzen, und die sind speziell für diese harten Herausforderungen konstruiert.Vereinfacht gesagt: In vielen Fällen kommt einfach zu wenig Power bei der Batterie an. Nach und nach verliert der Stromspender an Leistung , ist am Ende völlig platt. (Lesen Sie auch: Batterie-Ladegeräte im Test!