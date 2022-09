Im Lexikon sollte sich neben dem Begriff "zeitlose Eleganz" anstelle eines Texts ein Bild der Mercedes S-Klasse der Baureihe W 126 befinden. Die von 1979 bis Herbst 1991 gebaute zweite Generation des großen Daimlers ist ihrem Designer Bruno Sacco so gut gelungen, dass sich Liebhaber auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Bauzeitraums am Vorstands-Benz der 1980er-Jahre nicht satt sehen können.

Da trifft es sich gut, dass bei eBay gerade ein 420 SEL dieses Typs aus dem Jahr 1986 zum Kauf angeboten wird. Das Auto begeistert mit einem Äußeren in Rauchsilber und einem braunen Innenraum mit Leder. Der Mercedes soll sich laut Beschreibung in einem exzellenten Zustand befinden. Auf dem Preisschild stehen 25.900 Euro.

Der Mercedes befindet sich aktuell in Polen in der Nähe von Warschau. Laut Verkäufer ist das kein Problem.

Wer einen Blick auf die Bilder in der Anzeige wirft, dem fallen vermutlich schnell die polnischen Kennzeichen am Auto auf. Und tatsächlich steht der Mercedes laut Beschreibung in der Nähe von Warschau. Doch darin sieht der Verkäufer kein Problem. Er ist gerne bei jeglichen Fragen behilflich. Ein in Polen gekauftes Auto in Deutschland anzumelden, ist kein Drama. Polen ist ein EU -Land.