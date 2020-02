Leasingfahrzeuge: Rückgabe

Nach der Nutzung von 24, 36 oder 48 Monaten ist ein Fahrzeug nicht mehr neuwertig. Gebrauchsspuren und Verschleiß sind in Ordnung und werden durch den Leasingnehmer bereits während der Laufzeit des Leasingvertrages durch die monatlichen Ratenzahlungen gedeckt.

Nicht auspolierbare Kratzer werden bemängelt. Sowie auch unsachgemäße Reparaturlackierungen oder Lackabplatzer.

Grundsätzlich gilt, dass der Zustand dem Alter und der Fahrleistung entsprechen sollte. Wenn das Fahrzeug vom Leasingnehmer beschädigt zurückgegeben wird, muss er für diese Schäden selbstverständlich aufkommen. Doch es entstehen oftmals (auch rechtliche)Häufig wird über den Zustand der Lackierung , der Karosserie sowie der Verglasung gestritten. Ob eine Beschädigung noch akzeptabel oder bereits als wertmindernder Schaden anzusehen ist, können Leasingnehmer im Vorfeld bereits herausfinden. Zwar ist dies gesetzlich nicht richtig festgelegt, man kann sich aber an objektiven Standards wie demder Dekra oder des TÜVs orientieren, der kostenlos im Internet verfügbar ist. Verständlich und übersichtlich in Kategorien eingeteilt, veranschaulicht der Schadenkatalog, was akzeptierte und was nicht akzeptierte Schäden sind. Zahlreiche typische Schadenbeispiele und Fotos ermöglichen eine leichte Einstufung und machen den Bewertungsprozess für Leasingnehmer verständlicher. So fallen in die Kategorie der gewöhnlichen Gebrauchsspuren beispielsweise leichte Lackabschürfungen an den Türkanten oder im Bereich der Ladekante, kleine Steinschlagspuren auf der Windschutzscheibe oder auch Kratzer am Dach. Zu den Abnutzungen, die als wertmindert gelten und deswegen bei der Rückgabe bemängelt werden, zählen beispielsweise nicht auspolierbare Kratzer, starker Lackabrieb oder Rückstände von Werbefolien, Hagelschäden , stärkere Parkdellen oder Verformungen der Karosserie. Wartungsarbeiten oder die Hauptuntersuchung dürfen in Kürze fällig werden, aber nicht überfällig sein.