Top-Modell EQE 53 4Matic+ leistet bis zu 687 PS und beschleunigt in 3,3 Sekunden auf Landstraßentempo. Mercedes' vollelektrische Alternative zum beliebtesten Taximodell in Deutschland wird gleichzeitig zum zweiten und dritten E-Auto der Performancemarke aus Affalterbach und zeigt deutlich: Auch die Zukunft von AMG ist elektrisch. Anders als beim EQE 43 4Matic nämlich auch noch eine kleinere AMG-Version des EQE geben. Startschuss für die wohl ersten elektrischen Renntaxis in der Geschichte von Mercedes-Benz . Das neueleistet bis zu 687 PS und beschleunigt. Mercedes' vollelektrische Alternative zum beliebtesten Taximodell in Deutschland wird gleichzeitig zum zweiten und dritten E-Auto der Performancemarke aus Affalterbach und zeigt deutlich: Auch die Zukunft von AMG ist elektrisch. Anders als beim EQS wird es mit demgeben.

Die aktuell besten Elektroautos

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot BMW iX UVP ab 77.300 EUR, Ersparnis: bis zu 13.386 EUR Kia EV6 UVP ab 44.990 EUR, Ersparnis: bis zu 14.069 EUR / im Leasing schon ab 274 EUR Mercedes EQS UVP ab 97.807 EUR, Ersparnis: bis zu 6152 EUR Hyundai Ioniq 5 UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.280 EUR / im Leasing schon ab 234 EUR Audi Q4 e-tron UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.420 EUR / Leasing-Bestpreis: 89 EUR Skoda Enyaq iV UVP ab 34.600 EUR, Ersparnis: bis zu 11.584 EUR / Leasing-Bestpreis 124 EUR Mazda MX-30 UVP ab 34.490 EUR, Ersparnis: bis zu 13.035 EUR / im Leasing schon ab 90 EUR Smart EQ fortwo UVP ab 21.940 EUR, Ersparnis: bis zu 8240 EUR / im Leasing schon ab 77 EUR Tesla Model 3 UVP ab 46.560 EUR; Ersparnis: bis zu 7975 EUR / Leasing-Bestpreis 289 ,00 EUR Opel Corsa-e UVP ab 30.400 EUR; Ersparnis: bis zu 11.920 ,00 EUR Volvo XC40 Recharge UVP ab 48.650 EUR; Ersparnis: bis zu 9570 ,00 EUR



Design: wenige Unterschiede zum normalen EQE

Verglichen mit dem normalen EQE ändert sich optisch fast nichts zu den Top-Modellen, nur die Streben in der Front und die Abrisskante am Heck verraten die Power unterm Blech. Radseitig stehen die beiden Sportmodelle serienmäßig auf 20-Zoll Wie beim EQS lehnt sich Mercedes mit klaren, fließenden Formen aus dem Fenster und geht neue Wege. Das gilt natürlich auch für die Sportmodelle von AMG., nur die Streben in der Front und die Abrisskante am Heck verraten die Power unterm Blech. Radseitig stehen die beiden Sportmodelle serienmäßig auf 20-Zoll Felgen , optional gibt es 21-Zöller mit Mischbereifung.

Zoom Wer Carbon-Keramik Bremsen an der Vorderachse will, muss die 21-Zoll-Felgen wählen.



Innenraum: neue Dekore und Anzeigen für die AMGs

spezifischen Anzeigen, ein neues AMG-Lenkrad und Sportsitze mit AMG-Logos. Ansonsten bedienen sich die Affalterbacher an der AMG-Line. Spezielle Dekore wie Carbon, heben die Sportmodelle aber trotzdem noch von der Serie ab. Das neue AMG-Lenkrad erhält serienmäßig Display-Tasten, über die sich die Fahrmodi oder die Soundkulisse des Autos verändern lassen. Optional ist auch bei den AMGs der MBUX-Hyperscreen erhältlich, der sich über eine Breite von 1,41 Meter erstreckt und drei Displays beherbergt. Innen gibt es neben. Ansonsten bedienen sich die Affalterbacher an der AMG-Line. Spezielle Dekore wie Carbon, heben die Sportmodelle aber trotzdem noch von der Serie ab. Das neue AMG-Lenkrad erhält serienmäßig Display-Tasten, über die sich die Fahrmodi oder die Soundkulisse des Autos verändern lassen. Optional ist auch bei den AMGs dererhältlich, der sich über eine Breite von 1,41 Meter erstreckt und drei Displays beherbergt.

Zoom Neues Lenkrad und Hyperscreen. Die AMG-Handschrift ist im EQE deutlich zu erkennen.





Technik und Motoren: bis zu 687 PS mit Dynamic Paket

Fahrwerk stammt komplett von AMG und umfasst spezielle Lenker sowie steifere Stabilisatoren. Bei der sportlichen Dreikammer-Luftfeder bedienen sich die Entwickler im Grunde beim Elektromotoren des 53ers nach der AMG-Behandlung jetzt auch für mehr Drehmoment und höhere Drehzahlen ausgelegt. Die wichtigen Veränderungen stecken aber unter dem Blechkleid des EQE. Dasund umfasst spezielle Lenker sowie steifere Stabilisatoren. Bei der sportlichenbedienen sich die Entwickler im Grunde beim AMG GT 4-Türer . Neben einer angepassten Wicklung und einem verlängerten Wellenschaft sind die

Zoom Beide Modelle sind optisch fast identisch, an der Technik wurde beim 53er aber mehr modifiziert.



Das Ergebnis: mit AMG Dynamic Paket leistet der Top-EQE bis zu 687 PS und 1000 Nm. Wer so viel Leistung nicht braucht, kann zum EQE 43 greifen. Hier stehen auch ohne überholte Motoren bis zu 476 PS und 860 Nm zur Verfügung. Freunde von Motorensound werden durch Lautsprecher in der Stoßstange die Möglichkeit haben, der Umwelt zu zeigen, wie viel unter dem Blech los ist, verglichen mit dem normalen EQE.

Technische Daten Mercedes-AMG EQE 43 4matic Mercedes-AMG EQE 53 4matic+ Pfeil Pfeil Abzweigung E-Maschinen Abzweigung Abzweigung max. Antriebsleistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Batterie-Energieinhalt, nutzbar Abzweigung Abzweigung Onboardlader (Serie/Option) Abzweigung Abzweigung max. DC-Ladeleistung Abzweigung Abzweigung Stromverbrauch kombiniert (WLTP) Abzweigung Abzweigung Reichweite (WLTP) Abzweigung Abzweigung Leergewicht fahrfertig (EG) Abzweigung zwei permanenterregte Synchronmaschinen (PSM) 350 (476) kW (PS) 860 Nm voll variabler Allradantrieb 4,2 s 210 km/h 90,6 kWh 11 / 22 kW 170 kW 22,5-19,7 kWh/100km 534 km 2450 kg zwei permanenterregte Synchronmaschinen (PSM) 460 (626) / 505 (687)* kW (PS) 950 / 1000* Nm voll variabler Allradantrieb 3,5 / 3,3* s 220 / 240* km/h 90,6 kWh 11 / 22 kW 170 kW 23,2-20,2 kWh/100km 526 km 2525 kg



Akkus: große EQE-Batterien für die Top-Modelle



maximale Kapazität von 90,6 kWh. Die Stromspeicher wurden für die höheren Fahrströme optimiert und für die AMG-Bedürfnisse neu abgestimmt. So ist die Energieabgabe in den sportlichen Fahrmodi auf Performance und im Comfort-Modus auf eine maximale Reichweite getrimmt. Die Akkus haben bei beiden Modellen eine. Die Stromspeicher wurden für die höheren Fahrströme optimiert und für die AMG-Bedürfnisse neu abgestimmt. So ist die Energieabgabe in den sportlichen Fahrmodi auf Performance und im Comfort-Modus auf eine maximale Reichweite getrimmt.

Zoom Hinter der Stoßstange gibt es Lautsprecher, die einen "Motorensound" erzeugen.



Fahren: So fährt der Elektro-AMG mit 687 PS

Auf der ersten Fahrt sind wir mit dem 53 4Matic+ unterwegs. Mit optionalem AMG Dynamic Plus-Paket wuchtet er brutale 687 PS und 1000 Nm an alle vier Räder. Normal liegen 626 PS und 950 Nm an. Damit schießt die gediegene Limousine in 3,3 Sekunden auf 100 km/h und läuft wenig später bei Tempo 240 in den Begrenzer. Dabei gibt der Soundgenerator stets gutes Feedback über den Lastzustand.

Die ideale Beherrschbarkeit der Power sollen das optimierte Luftfahrwerk AMG Ride Control+ sowie die Hinterachslenkung sichern. Um die maximale Reichweite von bis zu 526 Kilometern zu erreichen, empfehlen sich dagegen der Comfortmodus, maximale Rekuperation und ein leichter Stromfuß.



Preise: Unter 100.000 Euro geht nichts

AMG fahren ist kein Schnäppchen. Während das Basismodell EQE 300 ab 63.427 Euro in der Preisliste steht, kostet der EQE 43 4Matic mindestens 103.828 Euro und somit ziemlich genau 40.000 Euro mehr. Noch teurer ist der EQE 53 4Matic+ für den Kunden sogar 109.778 Euro zahlen müssen.