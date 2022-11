Laut Beschreibung wurde der inserierte 500 SE am 31. März 1987 zum ersten Mal zugelassen . Sein V8-Motor leistet offiziell 231 PS, im Inserat sind 223 PS genannt. Der nächste Termin beim TÜV steht im November 2023 an. Das begehrte H-Kennzeichen wurde dem Mercedes bereits erteilt. Der Verkäufer nennt den Zustand top. Die in der Anzeige veröffentlichten Bilder stützen diese Angabe. Dazu soll der Daimler rostfrei sei.