Melkus RS 1000: Preis, kaufen, Nachbau

it Geduld und Beharrlichkeit überzeugte Renn-Legendedie DDR-Führung davon, einen Sportwagen bauen zu dürfen. Wartburg-Techniker halfen, Designer von der Berliner Hochschule für Bildende Kunst und der Motorsportverband ADMV arbeiteten mit. Das Ergebnis heißt, basiert auf demund ist eine Rakete, für die man am besten Erfahrung mitbringt.

Das Notwendige im Innenraum: Das Cockpit dominiert ein großer Drehzahlmesser ohne roten Bereich.

Zuerst ist da die Sitzposition. Nach dem Öffnen der Flügeltür gleitet der Pilot in einen kurz über dem Asphalt montierten Sitz. Imsitzt man tiefer als in so manchem rassigen Italiener. Das Cockpit wird von einem großen Drehzahlmesser ohne roten Bereich dominiert. Der gibt einen ersten Ausblick darauf, was nach dem Start des Motors passiert. Der Tacho reicht bis 250 km/h. Wahnwitz? Eher eine über-optimistische Einschätzung. DerläuftSpitze! Im Vergleich zum Trabi ist das immerhin eine andere Welt. Dass dereng mit dem Wartburg 353 verwandt ist, zeigt sich nicht nur beim Blick unters Kunststoffkleid. Auch im Innenraum finden sich viele Teile der Eisenacher Limousine