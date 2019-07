o klein und so erwachsen! Im Vergleich mit den heißen Kleinwagen seiner Zeit gibt derden Routinier, überzeugt mit Ausgewogenheit und problemlosem Fahrverhalten statt Hitzköpfigkeit. So lautet das Test-Fazit vonaus dem Jahr 2016.

Platz ist im Corsa überall ausreichend. Das Lenkrad hat Opel in die Wagenmitte verschoben.

Optisch kommt der sonst so nettein seinen-Kleidern kraftvoll und selbstbewusst rüber. Doch kein Gedanke an Peinlichkeit. Schwellerblenden, Leichtmetallräder und der Dachspoiler haben durchaus Stil. Drinnen gibt es auf allen Plätzen genug Raum sowie fünf Gurte. Die Einrichtung ist komplett, Armaturen sind zahlreich vorhanden. Sechs Instrumenten kannten Opel-Fahrer vorher nur drei Fahrzeugklassen weiter oben beim. Selbst das Transporttalent kommt nicht zu kurz. In den Kofferraum passen zwei Kisten Wasser. Wer seinen Corsa A GSi noch eine Stufe fetter mag, sollte nach einer der vonverbreiterten Versionen Ausschau halten. Ansonsten muss der Blick vor dem Kauf den bekannten Schwächen des Corsa A gelten.